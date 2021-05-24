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Песня "Борьба"
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21 views • May 24, 2021
Песня "Борьба"
Есть одна только цель - бороться,
И один главный смысл - творить.
Это значит - громить уродство,
Чутким, смелым, разумным быть.
(это припев)
Путь нелегок — ведь тают уж силы,
Ополчается всякая мразь
В той среде, где сплошные дебилы,
Где с Создателем оборвалась связь.
Трудно также в борьбе всем сплотиться —
Одиночество обычный удел.
А без этого не возродиться,
Пусть и лично ты хоть трижды смел.
Припев
Созидание также здесь нужно —
Как среда для всей нашей борьбы.
Создавать всем общины, и дружно —
Вырвать лучших из мрачной судьбы.
Эту судьбу фашизм всем готовит,
Строя лагерь, теперь мировой.
Много будет позора и крови,
Если гаду мы НЕ дадим бой.
Припев
Автономная жизнь здесь основа,
И без денег свободный обмен.
Строить мир с нуля надо нам снова —
Так разрушим фашизма мы плен.
То есть надо создать инструменты
Для той жизни, где ты СУВЕРЕН.
Не упусти же и свой момент ты
И отряхни прежней жизни тлен.
И готовые есть системы —
Например Движение ИСКР.
Лишь такие важны сейчас темы —
Будь же смел, уверен, и быстр.
Припев
Надо также развить Просвещение,
Чтобы рабства развеять всю ложь.
Только это и есть Посвящение
В силы Света — Его ты УМНОЖЬ.
Информации только правдивой
Надо мощный устроить напор.
Язвы вскрыть всей системы той лживой,
Где пирует фашист или вор.
Вот задачи, решенье которых
Нам поможет из Ада спастись.
Будь активен и мудр в злую пору —
Над спасением мира трудись.
Припев
Песня "Последний бой": https://youtu.be/P26EVoIHT8Q
Сборник песен и стихов "Барановирусный фашизм": https://ok.ru/video/2036781484733
Есть одна только цель - бороться,
И один главный смысл - творить.
Это значит - громить уродство,
Чутким, смелым, разумным быть.
(это припев)
Путь нелегок — ведь тают уж силы,
Ополчается всякая мразь
В той среде, где сплошные дебилы,
Где с Создателем оборвалась связь.
Трудно также в борьбе всем сплотиться —
Одиночество обычный удел.
А без этого не возродиться,
Пусть и лично ты хоть трижды смел.
Припев
Созидание также здесь нужно —
Как среда для всей нашей борьбы.
Создавать всем общины, и дружно —
Вырвать лучших из мрачной судьбы.
Эту судьбу фашизм всем готовит,
Строя лагерь, теперь мировой.
Много будет позора и крови,
Если гаду мы НЕ дадим бой.
Припев
Автономная жизнь здесь основа,
И без денег свободный обмен.
Строить мир с нуля надо нам снова —
Так разрушим фашизма мы плен.
То есть надо создать инструменты
Для той жизни, где ты СУВЕРЕН.
Не упусти же и свой момент ты
И отряхни прежней жизни тлен.
И готовые есть системы —
Например Движение ИСКР.
Лишь такие важны сейчас темы —
Будь же смел, уверен, и быстр.
Припев
Надо также развить Просвещение,
Чтобы рабства развеять всю ложь.
Только это и есть Посвящение
В силы Света — Его ты УМНОЖЬ.
Информации только правдивой
Надо мощный устроить напор.
Язвы вскрыть всей системы той лживой,
Где пирует фашист или вор.
Вот задачи, решенье которых
Нам поможет из Ада спастись.
Будь активен и мудр в злую пору —
Над спасением мира трудись.
Припев
Песня "Последний бой": https://youtu.be/P26EVoIHT8Q
Сборник песен и стихов "Барановирусный фашизм": https://ok.ru/video/2036781484733
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