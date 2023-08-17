Emergency Family GMRS Radio Goes 40 Miles, Unbelievable! Wouxun KG-1000G GMRS Base/Mobile Radio

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Midland MXT275 MicroMobile GMRS 2-Way Radio:
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Midland MXT500 GMRS 2-Way Radio:
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Wouxun KG-1000G Plus GMRS Base/Mobile Two Way Radio:
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