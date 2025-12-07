BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Josep Pàmiesek José Luis Cabouli Doktorearekin hitz egiten du. Transplanteak. Ahotsa gaztelaniaz, euskarazko azpitituluekin.
Josep Pàmiesek José Luis Cabouli Doktorearekin hitz egiten du. Transplanteak. Ahotsa gaztelaniaz, euskarazko azpitituluekin.


Josep Pàmies eta José Luis Cabouli Doktorearen arteko elkarrizketaren bideo-zatia, 2025eko ekainaren 20an, ostiralez, Balaguerreko Iraultza Gozoa elkarteko egoitzan egina. Transplantei buruz Francesc Coletek egindako galderak, eta bi hizlariek emandako erantzunak.


Iraupena: 8 minutu eta 33 segundo.


Hizkuntza: Ahotsa gaztelaniaz, euskarazko azpitituluekin.


Gaztelaniazko hitzaldi osoaren bideorako esteka, Balaguerreko Iraultza Gozoaren kanalaren barruan:


https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/


Gaztelaniazko hitzaldi osoaren bideorako esteka, «YouTube»-ko profilaren barruan: Dr. Cabouli. Terapia de Vidas Pasadas:


https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ


Euskarazko itzulpena: Fran Olea.

dalai lamaosasunaberraragitzeaespiritualtasunaarimamedikuntzazientziadharamsalachristiaan barnardatzerakadatransplanteakkirurgiasaskibaloiasuizidioapsikopatalorategiatxoriaemaileahartzailea
