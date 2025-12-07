© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Josep Pàmiesek José Luis Cabouli Doktorearekin hitz egiten du. Transplanteak. Ahotsa gaztelaniaz, euskarazko azpitituluekin.
Josep Pàmies eta José Luis Cabouli Doktorearen arteko elkarrizketaren bideo-zatia, 2025eko ekainaren 20an, ostiralez, Balaguerreko Iraultza Gozoa elkarteko egoitzan egina. Transplantei buruz Francesc Coletek egindako galderak, eta bi hizlariek emandako erantzunak.
Iraupena: 8 minutu eta 33 segundo.
Hizkuntza: Ahotsa gaztelaniaz, euskarazko azpitituluekin.
Gaztelaniazko hitzaldi osoaren bideorako esteka, Balaguerreko Iraultza Gozoaren kanalaren barruan:
https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/
Gaztelaniazko hitzaldi osoaren bideorako esteka, «YouTube»-ko profilaren barruan: Dr. Cabouli. Terapia de Vidas Pasadas:
https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ
Euskarazko itzulpena: Fran Olea.