Niezawodna pigułka na Covid-19

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14 views • April 25, 2020
Najpiękniejsze nasze polskie koronki i modlitwy.
Słuchaj ich nieustannie. Przesiąkaj tymi modlitwami, które mają moc nad Sercem Boga i Maryi Niepokalanej. Bądź przemieniony i uzdrowiony na duchu i ciele!
Oto wykorzystane modlitwy:
Śpiewana Koronka do Ducha Świętego:
https://youtu.be/ukQIIV1xGY4
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej:
https://youtu.be/MTCI1eyQY3k
Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów:
https://youtu.be/3t5G6F4LHGc
Koronka do Ducha Świętego:
https://youtu.be/vzlRoVIW-Cg
Koronka do Miłosierdzia Bożego – śpiewana:
https://youtu.be/GRUzj6WDx80
Te Deum laudamus - Ciebie Boga wysławiamy:
https://youtu.be/2UN35U5xFZM
Słuchaj ich nieustannie. Przesiąkaj tymi modlitwami, które mają moc nad Sercem Boga i Maryi Niepokalanej. Bądź przemieniony i uzdrowiony na duchu i ciele!
Oto wykorzystane modlitwy:
Śpiewana Koronka do Ducha Świętego:
https://youtu.be/ukQIIV1xGY4
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej:
https://youtu.be/MTCI1eyQY3k
Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów:
https://youtu.be/3t5G6F4LHGc
Koronka do Ducha Świętego:
https://youtu.be/vzlRoVIW-Cg
Koronka do Miłosierdzia Bożego – śpiewana:
https://youtu.be/GRUzj6WDx80
Te Deum laudamus - Ciebie Boga wysławiamy:
https://youtu.be/2UN35U5xFZM
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