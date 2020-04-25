Niezawodna pigułka na Covid-19

Najpiękniejsze nasze polskie koronki i modlitwy.Słuchaj ich nieustannie. Przesiąkaj tymi modlitwami, które mają moc nad Sercem Boga i Maryi Niepokalanej. Bądź przemieniony i uzdrowiony na duchu i ciele!Oto wykorzystane modlitwy:Śpiewana Koronka do Ducha Świętego:Litania do Matki Bożej Szkaplerznej:Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów:Koronka do Ducha Świętego:Koronka do Miłosierdzia Bożego – śpiewana:Te Deum laudamus - Ciebie Boga wysławiamy: