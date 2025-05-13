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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 123.
Читает Автор.
Видео на Ютуб — https://youtu.be/ZVPOqlSSSZg
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-123
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Как оценивается на Духовном Плане роль разведчика и какие последствия?
02:46 — Голос пифии – что это?
03:25 — Континуальный язык и сакральный — одно и то же?
04:01 — Что означают крылья на головных уборах египетских багинь, и перо павлина на головных уборах Кришны?
07:26 — Каждый может быть полезен, делясь наработками, помогая друг другу в Пути Возхождения?
08:22 — Слова — это Магия, осуществляющая смыслы?
09:28 — Имя Александра имеет в руськом языке синоним Шура, как и имя Евгения синоним Женя. Как это возможно, что такие разные на слух имена определяют одного человека?
10:36 — Обряд бальзамирования появился позже, после ухода шемсугоров, или бальзамировали только святых?
13:45 — Изцелятся ли физические тела в момент перехода в 6-ю расу?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
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