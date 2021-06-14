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Ano Turtiainen om SARS-COV-2 influenza Virus på Rigsdagen d 09.06.2021
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0 view • June 14, 2021
Danish text (Transcript) below.
Ano Turtiainen speaks in the Finnish Parliament and tells the truth about e.g. the so-called the vaccine.
Ano Turtiainen talar i Finska Riksdagen och säger sanningen om bl.a. det s.k. vaccinet.
Ano Turtiainen taler i det finske parlament og fortæller sandheden om f.eks. den såkaldte vaccine.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ano_Turtiainen
https://twitter.com/turtiainenano
https://www.instagram.com/anoturtiainen/
https://www.facebook.com/turtiainen.ano/
https://www.openpowerlifting.org/u/anoturtiainen
https://www.youtube.com/channel/UCnxr66oUnsWTgl5HgIqQccQ
--
"..te osallistutte tahallanne useaan rikokseen, joista vakavin saattaa olla kansanmurha..."
"..deltager du med vilje i flere forbrydelser, hvoraf de mest alvorlige kan være folkedrab ..."
"..you intentionally participate in several crimes, the most serious of which may be genocide ..."
15,685 views•Jun 9, 2021
Ano Turtiainen
2.34K subscribers
https://youtu.be/fJgDKjSaBNI
--
--
Regeringsrapport om udenrigs- og sikkerhedspolitik - Følgende tog ordet: Ano Turtiainen kl.
Hr. Præsident!
Rapporten og udvalgets betænkning nævner en lang række reelle udfordringer for Finlands sikkerhed. Imidlertid mangler de i øjeblikket mere i vores hverdag end den nuværende meget alvorlige udfordring for Finlands og Finlands sikkerhed. Jeg henviser til de såkaldte koronarvacciner, som også har delt vores folk i to: årvågen og vildledt.
Mine damer og herrer, jeg er nu informeret om følgende oplysninger, og at man efter at have hørt dette aldrig igen kan påberåbe sig uvidenhed om den risiko, som finske borgere udsættes for. Finland injicerer i øjeblikket sine borgere med toksiner forklædte som koronavacciner.
Først og fremmest - lyt nøje - ingen gift forklædt som en koronar vaccine injiceret i Finland har en markedsføringstilladelse, men kun en betinget markedsføringstilladelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur. Betingelserne for en betinget godkendelse siger, at godkendelsen er betinget, og at "de tilgængelige oplysninger skal vise, at fordelene ved lægemidlet opvejer dets risici."
For det andet, mine damer og herrer, på trods af gentagelsen af ??medierne, er ingen mennesker i Finland officielt døde som en korona. Ifølge THL vil de officielle dødsårsager først blive offentliggjort i 2020 indtil 2022. Ifølge Fimea er 78 mennesker i Finland dog døde af koronarvaccinen, og der er 1.306 alvorlige rapporter om bivirkninger og 3.630 ubehandlede rapporter. Kilden til dette er Fimea.
For det tredje angiver de betingede markedsføringstilladelser for gift, forklædt som koronarvacciner, også: "Ansøgeren skal være i stand til at give omfattende klinisk information i fremtiden." Mine damer og herrer, denne tekst er direkte fra Det Europæiske Lægemiddelagenturs EMA-websted.
Jeg har sagt her mange gange, at dette er et menneskeligt eksperiment. I strid med Nürnberg-koden har ikke finnerne fået at vide, at dette er et menneskeligt eksperiment. Nu, med denne tale, har jeg gjort alle jer og medierne opmærksomme på, at dette er et menneskeligt eksperiment, og at dets resultater er forfærdelige. Til sammenligning blev den tidligere mislykkede vaccineundersøgelse, Pandemrix, stoppet med 32 gange færre bivirkninger end nu. Så nu spørger jeg jer alle: hvor mange mennesker skal dø eller blive såret, så vi kan stoppe dette drab og sårede mennesker?
Mine damer og herrer, mine damer og herrer i medierne, De er nu opmærksomme på den ekstremt alvorlige sikkerhedstrussel, som vores nation står over for, og det faktum, at fordelene ved rentetilførsler opvejer fordelene. Du har ikke længere en grund til ikke at handle for at redde vores nation.
Endelig, hvis du stadig vildleder borgerne ved at fortælle dem for eksempel eventyr om, at vacciner er sikre og har en markedsføringstilladelse, er du med vilje involveret i en række forbrydelser, hvoraf den mest alvorlige kan være folkedrab. Endnu en gang minder jeg alle om, det vil sige alle: en forbrydelse bliver forsætlig, når den begås bevidst. Nu er du alle klar over det. - Tak skal du have.
Kyro75
Published June 10, 2021
10,414 Views
https://rumble.com/vic9br-ano-turtiainen-09.06.2021.html?mref=6zof&;mrefc=2
Ano Turtiainen speaks in the Finnish Parliament and tells the truth about e.g. the so-called the vaccine.
Ano Turtiainen talar i Finska Riksdagen och säger sanningen om bl.a. det s.k. vaccinet.
Ano Turtiainen taler i det finske parlament og fortæller sandheden om f.eks. den såkaldte vaccine.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ano_Turtiainen
https://twitter.com/turtiainenano
https://www.instagram.com/anoturtiainen/
https://www.facebook.com/turtiainen.ano/
https://www.openpowerlifting.org/u/anoturtiainen
https://www.youtube.com/channel/UCnxr66oUnsWTgl5HgIqQccQ
--
"..te osallistutte tahallanne useaan rikokseen, joista vakavin saattaa olla kansanmurha..."
"..deltager du med vilje i flere forbrydelser, hvoraf de mest alvorlige kan være folkedrab ..."
"..you intentionally participate in several crimes, the most serious of which may be genocide ..."
15,685 views•Jun 9, 2021
Ano Turtiainen
2.34K subscribers
https://youtu.be/fJgDKjSaBNI
--
--
Regeringsrapport om udenrigs- og sikkerhedspolitik - Følgende tog ordet: Ano Turtiainen kl.
Hr. Præsident!
Rapporten og udvalgets betænkning nævner en lang række reelle udfordringer for Finlands sikkerhed. Imidlertid mangler de i øjeblikket mere i vores hverdag end den nuværende meget alvorlige udfordring for Finlands og Finlands sikkerhed. Jeg henviser til de såkaldte koronarvacciner, som også har delt vores folk i to: årvågen og vildledt.
Mine damer og herrer, jeg er nu informeret om følgende oplysninger, og at man efter at have hørt dette aldrig igen kan påberåbe sig uvidenhed om den risiko, som finske borgere udsættes for. Finland injicerer i øjeblikket sine borgere med toksiner forklædte som koronavacciner.
Først og fremmest - lyt nøje - ingen gift forklædt som en koronar vaccine injiceret i Finland har en markedsføringstilladelse, men kun en betinget markedsføringstilladelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur. Betingelserne for en betinget godkendelse siger, at godkendelsen er betinget, og at "de tilgængelige oplysninger skal vise, at fordelene ved lægemidlet opvejer dets risici."
For det andet, mine damer og herrer, på trods af gentagelsen af ??medierne, er ingen mennesker i Finland officielt døde som en korona. Ifølge THL vil de officielle dødsårsager først blive offentliggjort i 2020 indtil 2022. Ifølge Fimea er 78 mennesker i Finland dog døde af koronarvaccinen, og der er 1.306 alvorlige rapporter om bivirkninger og 3.630 ubehandlede rapporter. Kilden til dette er Fimea.
For det tredje angiver de betingede markedsføringstilladelser for gift, forklædt som koronarvacciner, også: "Ansøgeren skal være i stand til at give omfattende klinisk information i fremtiden." Mine damer og herrer, denne tekst er direkte fra Det Europæiske Lægemiddelagenturs EMA-websted.
Jeg har sagt her mange gange, at dette er et menneskeligt eksperiment. I strid med Nürnberg-koden har ikke finnerne fået at vide, at dette er et menneskeligt eksperiment. Nu, med denne tale, har jeg gjort alle jer og medierne opmærksomme på, at dette er et menneskeligt eksperiment, og at dets resultater er forfærdelige. Til sammenligning blev den tidligere mislykkede vaccineundersøgelse, Pandemrix, stoppet med 32 gange færre bivirkninger end nu. Så nu spørger jeg jer alle: hvor mange mennesker skal dø eller blive såret, så vi kan stoppe dette drab og sårede mennesker?
Mine damer og herrer, mine damer og herrer i medierne, De er nu opmærksomme på den ekstremt alvorlige sikkerhedstrussel, som vores nation står over for, og det faktum, at fordelene ved rentetilførsler opvejer fordelene. Du har ikke længere en grund til ikke at handle for at redde vores nation.
Endelig, hvis du stadig vildleder borgerne ved at fortælle dem for eksempel eventyr om, at vacciner er sikre og har en markedsføringstilladelse, er du med vilje involveret i en række forbrydelser, hvoraf den mest alvorlige kan være folkedrab. Endnu en gang minder jeg alle om, det vil sige alle: en forbrydelse bliver forsætlig, når den begås bevidst. Nu er du alle klar over det. - Tak skal du have.
Kyro75
Published June 10, 2021
10,414 Views
https://rumble.com/vic9br-ano-turtiainen-09.06.2021.html?mref=6zof&;mrefc=2
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