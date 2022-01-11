Paszporty Szczepionkowe to Bramy do Piekła

Proponowane globalne wprowadzenie paszportów szczepionkowych nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Paszporty szczepionkowe to koń trojański wykorzystywany do tworzenia zupełnie nowego typu kontrolowanego i nadzorowanego społeczeństwa, w którym wolność, którą cieszymy się dzisiaj, będzie odległym wspomnieniem. To moment, aby zatrzymać ten plan kiedy mamy na to jeszcze szansę i czas.

Nie możemy pozwolić, aby odebrano nam naszą wolność. Nadszedł moment, aby bronić jej dla wszystkich przyszłych pokoleń.