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Paszporty Szczepionkowe to Bramy do Piekła
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0 view • January 11, 2022
Proponowane globalne wprowadzenie paszportów szczepionkowych nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Paszporty szczepionkowe to koń trojański wykorzystywany do tworzenia zupełnie nowego typu kontrolowanego i nadzorowanego społeczeństwa, w którym wolność, którą cieszymy się dzisiaj, będzie odległym wspomnieniem. To moment, aby zatrzymać ten plan kiedy mamy na to jeszcze szansę i czas.
Nie możemy pozwolić, aby odebrano nam naszą wolność. Nadszedł moment, aby bronić jej dla wszystkich przyszłych pokoleń.
Nie możemy pozwolić, aby odebrano nam naszą wolność. Nadszedł moment, aby bronić jej dla wszystkich przyszłych pokoleń.
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