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Viktors Verden: Der er 'Morgellons' 'orme' i maskerne (mundbind) [05.04.2021]
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11 views • April 10, 2021
Note: Jeg har set flere beviser worldvide om disse MORGELLONS som er et biologisk (orme) VÅBEN.
Flere links under videoen: https://duckduckgo.com/?q=morgellons+in+masks&;t=ironbrowser&ia=web
"Her er en live video af hva der er i de blå masker..."
Viktor Daniel Bodin sendte live. 5 april 2021
Live forsøg med masker købt i fakta..
Orme i masker (mundbind)
Samsung Galaxy-smartphone s8.
Skål med varmt vand.
Zoom og lys fra tlf.
Spol frem til ca 13 min i video..
Link til youtube video
https://youtu.be/f5EF0ZhdYwg
#danmarkvågner #frihedforDanmark #nokernok #deterikkenogetvileger #tropådet #åbenøjnene #presse #dkpol #vågnnuopdanmark #vikangodtnådet #dr1 #tv2 #bt #ekstrabladet #pressefotos #eb #tv3 #nyheder #sst #fødevarestyrelsen
Viktor Daniel Bodin
Ja de skal jo modbevise på en eller anden måde...
Og læser man artikel kan de jo heller ikke slå fast hva det er og hvorfor det er i mundbind..
Men nævner en torske lave som eksempel..
Jeg er ikke overbevist, jeg mener stadig at der i mundbind fra enkelte leverandører er noget i som ikke skal være...
Se her patent på de levende orme
https://xn--it-nrden-84a.dk/mask-worms/
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/videoer-viser-ikke-levende-orme-i-mundbind-det-er-stofrester?
--
Thomas Zeroq er sammen med Zeroq Qorez.
https://xn--it-nrden-84a.dk/
Kære tjekdet dot dk, vil i venligst gå ud og sutte pik på en halvrådden roadkilled grævling.......
I kan sgu ikke debunke et patent, når der er patent på, så er det altså ægte nok og er ligeledes menneskeskabt....
Så stop jer selv journalistelever, i burde tænke over hvad det er i gør, det er ikke journalistik i har gang i men derimod undertrykkelse af sandheder, og i skal vide at I en dag vil blive holdt ansvarlige for jeres handlinger...
Faktatjek af tjekdet, som 3 juni 2020 fik 4.300.000 kroner for at undertrykke sandheden på de sociale medier..!
https://xn--it-nrden-84a.dk/tjekdet
Artiklen de fejlagtigt laver faktatjek på
https://xn--it-nrden-84a.dk/mask-worms
Thomas Zeroq
https://www.facebook.com/thope.dk
Er du klar til at se noget virkelig vammelt?
Vi har vel alle set, at der er små sorte orme i maskerne/mundbindene ikke?
Der er tale om et biologisk og patenteret våben!
Tjek min seneste side, der indeholder patent mv. ud:
https://xn--it-nrden-84a.dk/mask-worms/
4,150 views • Apr 5, 2021
Viktors Verden
16 subscribers
https://youtu.be/f5EF0ZhdYwg
Flere links under videoen: https://duckduckgo.com/?q=morgellons+in+masks&;t=ironbrowser&ia=web
"Her er en live video af hva der er i de blå masker..."
Viktor Daniel Bodin sendte live. 5 april 2021
Live forsøg med masker købt i fakta..
Orme i masker (mundbind)
Samsung Galaxy-smartphone s8.
Skål med varmt vand.
Zoom og lys fra tlf.
Spol frem til ca 13 min i video..
Link til youtube video
https://youtu.be/f5EF0ZhdYwg
#danmarkvågner #frihedforDanmark #nokernok #deterikkenogetvileger #tropådet #åbenøjnene #presse #dkpol #vågnnuopdanmark #vikangodtnådet #dr1 #tv2 #bt #ekstrabladet #pressefotos #eb #tv3 #nyheder #sst #fødevarestyrelsen
Viktor Daniel Bodin
Ja de skal jo modbevise på en eller anden måde...
Og læser man artikel kan de jo heller ikke slå fast hva det er og hvorfor det er i mundbind..
Men nævner en torske lave som eksempel..
Jeg er ikke overbevist, jeg mener stadig at der i mundbind fra enkelte leverandører er noget i som ikke skal være...
Se her patent på de levende orme
https://xn--it-nrden-84a.dk/mask-worms/
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/videoer-viser-ikke-levende-orme-i-mundbind-det-er-stofrester?
--
Thomas Zeroq er sammen med Zeroq Qorez.
https://xn--it-nrden-84a.dk/
Kære tjekdet dot dk, vil i venligst gå ud og sutte pik på en halvrådden roadkilled grævling.......
I kan sgu ikke debunke et patent, når der er patent på, så er det altså ægte nok og er ligeledes menneskeskabt....
Så stop jer selv journalistelever, i burde tænke over hvad det er i gør, det er ikke journalistik i har gang i men derimod undertrykkelse af sandheder, og i skal vide at I en dag vil blive holdt ansvarlige for jeres handlinger...
Faktatjek af tjekdet, som 3 juni 2020 fik 4.300.000 kroner for at undertrykke sandheden på de sociale medier..!
https://xn--it-nrden-84a.dk/tjekdet
Artiklen de fejlagtigt laver faktatjek på
https://xn--it-nrden-84a.dk/mask-worms
Thomas Zeroq
https://www.facebook.com/thope.dk
Er du klar til at se noget virkelig vammelt?
Vi har vel alle set, at der er små sorte orme i maskerne/mundbindene ikke?
Der er tale om et biologisk og patenteret våben!
Tjek min seneste side, der indeholder patent mv. ud:
https://xn--it-nrden-84a.dk/mask-worms/
4,150 views • Apr 5, 2021
Viktors Verden
16 subscribers
https://youtu.be/f5EF0ZhdYwg
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