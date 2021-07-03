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Video in Verzet verpatst Videre shirt aan Hansje de 'Heil Hitler' schreeuwer.
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517 views • July 03, 2021
undeEen aantal weken geleden gooide Video in Verzet het t-shirt wat ze van Videre hadden ontvangen te koop op Marktplaats.
Er werd goed en veel geboden en waar het t-shirt uiteindelijk heen gaat is niemand minder dan onze Hansje de 'Heil Hitler' roeper Hardam.
De overdracht heeft al plaatsgevonden, kijk eens hoe trots hij erbij staat te kijken en zo lekker stoer ook bij een politieauto! Jammer dat het veel te groot is om zin schrale lijfje maar goed, je kan niet alles hebben.
Nou Hansje, heel veel plezier van het t-shirt, een blijvende herinnering aan je domme acties, doe je goed!
Er werd goed en veel geboden en waar het t-shirt uiteindelijk heen gaat is niemand minder dan onze Hansje de 'Heil Hitler' roeper Hardam.
De overdracht heeft al plaatsgevonden, kijk eens hoe trots hij erbij staat te kijken en zo lekker stoer ook bij een politieauto! Jammer dat het veel te groot is om zin schrale lijfje maar goed, je kan niet alles hebben.
Nou Hansje, heel veel plezier van het t-shirt, een blijvende herinnering aan je domme acties, doe je goed!
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