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Youri gilt om zijn redder Trump
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5440 views • September 07, 2020
Mensen vroegen onshoe dat nu eigenlijk afgelopen was nadat Youri als een compleet doorgedraaide aangehouden was bij NATO JFC te Brunssum. Het filmpje stopte immers toen 'zijn vrienden' even kwamen kijken wat voor een figuur aan hun poortje stond.
Nou ja, heel simpel natuurlijk, Youri werd aangehouden en meegenomen door de marechaussee.
En gelukkig voor ons ging hij door met filmen wat weer zorgt voor een werkelijk hilarisch filmpje.
Iemand die zich nu nog steeds afvraagt waarom instanties bezorgd zijn om die bloedjes van kinderen van Youri? Nee toch zeker?
Nou ja, heel simpel natuurlijk, Youri werd aangehouden en meegenomen door de marechaussee.
En gelukkig voor ons ging hij door met filmen wat weer zorgt voor een werkelijk hilarisch filmpje.
Iemand die zich nu nog steeds afvraagt waarom instanties bezorgd zijn om die bloedjes van kinderen van Youri? Nee toch zeker?
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