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01 Mantra Christus Buddha Liebe
Runenkraftraunen
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6 views • August 08, 2023

Mantra 108 - Christus - Buddha - Liebe

ᛉ ᛟ

Ich bin das göttliche Christusbewusstsein!

Ich bin das erleuchtete Buddhabewusstsein!

Ich bin die bedingungslose Liebe und die Segnung meiner Feinde!

ᛉ ᛟ


ᛉ (Algiz) und  ᛟ (Othala) dienen als dabei als Schutzrunen um dieses Mantra energetische abzusichern. ᛉ (Algiz) bedeutet Schutz der Kraft des Elches und Verteidigung, sie verankert uns zwischen Erde und Himmel und gewährt uns den Schutz von Mutter Erde und den kosmischen Kräften. 

ᛟ (Othala) symbolisiert die Einfriedung um dein Haus und damit den Schutz desselben. ᛟ (Othala) steht einseitle für das materielle Erbe deiner Familie (Haus, Hof, Grundstück) anderseits für das spirituelle Erbe deiner Ahnen (Traditionen, Werte, Glauben). Diese spirituelle Wurzeln geben dir Kraft, Halt und Mut.

108 symbolisiert die 108 Namen (Aspekte) Gottes. 108 =12 (Vollkommenheit, Einheit, Vollständigkeit) x 9 (dreifache Trinität, Vollendung, Heilung).

Das Mantra bringt deine Schöpferkraft (Christusbewusstsein), deine Weisheit und Erkenntnis (Buddhabewusstsein) und deine bedingungslose Liebe ins Feld. Wichtig ist dabei, dass wir unsere Feinde dabei segnen, um uns selbst von Hass, Wut und Ohnmacht zu befreien.

Dieses Mantra kann dir als Hilfe zur Manifestation einer Realität in Fülle, Weisheit und Liebe dienen. Ich schlage vor, dass du dieses Mantra jeweils 108 mal an 108 Tagen raunst und beobachte, wie sich dein Leben veränderst. Wenn du möchtest, kannst du es auch beim einschlafen laufen lassen und du programmierst damit dein Unterbewusstsein in einer positiven Art und Weise und hilfst damit deine Manifestationen in dein Leben zu bringen.

Inspiriert zu diesem Mantra wurde ich von Ygi vom Telegramkanal Ygdradsoul. Mir hat es geholfen, mich aus einer sehr schmerzhaften Situation der Ohnmacht und depressiven Verstimmung herauszuholen. Deshalb habe ich die Musik und das Video dazu produziert, um es anderen zur Verfügung zu stellen. Danke Ygi!!!


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