ΙΤΑΛΙΑ: ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΑΦΕΝΙΟ

"Εδώ, αντίθετα, έκανα τη μικροανάλυση και όπως μπορείτε να δείτε εκεί σε αυτή την περίπτωση ο άνθρακας με κόκκινο χρώμα αντιπροσωπεύει πρακτικά ολόκληρη τη δομή αυτού του "σκουληκιού", όπως το ονόμασα. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα "αυτό είναι", μπορούμε να πούμε με μεγάλο ποσοστό βεβαιότητας ότι το σώμα που εξετάζουμε είναι μία δομή που μοιάζει με γραφένιο ή παρόμοιο με γραφένιο".





Σε ένα συνέδριο διάρκειας 2 ωρών και 45 λεπτών στο Savigliano (CN) στην Ιταλία, στις 17 Μαΐου 2022, σχετικά με το "δικαίωμα στην επιλογή", αυτή ήταν ίσως η κύρια αποκάλυψη που έκανε η Δρ Maria Carmen Valsania, εξειδικευμένη στη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, αναφερόμενη στην ανάλυση μιας ομάδας ερυθρών αιμοσφαιρίων ενός εμβολιασμένου ατόμου.





Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3PeP4uS





--------------------------------------------





Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:





1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND