BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Concentración anti-coronaTUFO en la Plaza de Callao de Madrid
theiban
theiban
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
19 views • June 19, 2020
CENSURADO en Youtube, descensurado después de apelar la censura y vuelto a censurar (el descensurador que descensura buen descensurador será)
Llegada a la concentración anti-coronaTUFO convocada en la Plaza de Callao en Madrid el 13 de junio de 2020.
El Dr. Ángel Ruiz-Valdepeñas lee el manifiesto consensuado por uno de los colectivos allí convocados

Próximas convocatorias:
Se repiten las concentraciones a las 18h en RTVE y a las 20:20h en la Plaza de Callao. También hay convocadas acampadas espontáneas por toda España

ACAMPADAS POR TODAS PARTES
https://thecoronaviruslegal.wordpress.com/convocatorias/acampada-valencia-y-por-todas-partes/

STOP CoronaTUFO
https://youtu.be/652-OyfHGaY

Detenciones caprichosas de manifestantes tras concentración pacífica anti-coronaTUFO en Madrid
https://youtu.be/mXk1bKreNF4

Intimidación y agresión policial mientras trataba de documentar las detenciones:
https://youtu.be/Z0bcDbI8q-k

Reportajes sobre Madrid con CoViD:
http://www.tiffotos.com/coronavirus-cronicas/

Armas de comunicación masiva para combatir el coronaTUFO también por aire:
https://slog.media/s/CdEGsQWpLjtCapSoNjvbaAaUye8Ki97kctgUaTgK1NKJ

Noticias alternativas e internacionales sobre el coronaTUFO en Facebook, en el canal #coronavirus_for_free
https://bit.ly/coronavirus_for_free

Si te ofreecen, #di_NO_a_la_coronavirusfobia

#STOP_coronaTUFO
Keywords
madridcoronatufomanifestaciones
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Resveratrol Supplement May Support Blood Sugar and Brain Health, Review Says

Resveratrol Supplement May Support Blood Sugar and Brain Health, Review Says

Coco Somers
Study Finds Plastic Tea Bags Release BPA and Plasticizers Into Brew

Study Finds Plastic Tea Bags Release BPA and Plasticizers Into Brew

Iva Greene
Taxpayer-funded school ingredients become ultra-processed junk food through government program

Taxpayer-funded school ingredients become ultra-processed junk food through government program

Willow Tohi
Five Low-Impact Exercises Recommended for Knee Pain

Five Low-Impact Exercises Recommended for Knee Pain

Petra Stone
CDC Deputy Director Jennifer Shuford to Leave Agency

CDC Deputy Director Jennifer Shuford to Leave Agency

Morgan S. Verity
Study Links Three or More Social Activities to Better Cognitive Scores in Older Adults

Study Links Three or More Social Activities to Better Cognitive Scores in Older Adults

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy