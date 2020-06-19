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Concentración anti-coronaTUFO en la Plaza de Callao de Madrid
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19 views • June 19, 2020
CENSURADO en Youtube, descensurado después de apelar la censura y vuelto a censurar (el descensurador que descensura buen descensurador será)
Llegada a la concentración anti-coronaTUFO convocada en la Plaza de Callao en Madrid el 13 de junio de 2020.
El Dr. Ángel Ruiz-Valdepeñas lee el manifiesto consensuado por uno de los colectivos allí convocados
Próximas convocatorias:
Se repiten las concentraciones a las 18h en RTVE y a las 20:20h en la Plaza de Callao. También hay convocadas acampadas espontáneas por toda España
ACAMPADAS POR TODAS PARTES
https://thecoronaviruslegal.wordpress.com/convocatorias/acampada-valencia-y-por-todas-partes/
STOP CoronaTUFO
https://youtu.be/652-OyfHGaY
Detenciones caprichosas de manifestantes tras concentración pacífica anti-coronaTUFO en Madrid
https://youtu.be/mXk1bKreNF4
Intimidación y agresión policial mientras trataba de documentar las detenciones:
https://youtu.be/Z0bcDbI8q-k
Reportajes sobre Madrid con CoViD:
http://www.tiffotos.com/coronavirus-cronicas/
Armas de comunicación masiva para combatir el coronaTUFO también por aire:
https://slog.media/s/CdEGsQWpLjtCapSoNjvbaAaUye8Ki97kctgUaTgK1NKJ
Noticias alternativas e internacionales sobre el coronaTUFO en Facebook, en el canal #coronavirus_for_free
https://bit.ly/coronavirus_for_free
Si te ofreecen, #di_NO_a_la_coronavirusfobia
#STOP_coronaTUFO
Llegada a la concentración anti-coronaTUFO convocada en la Plaza de Callao en Madrid el 13 de junio de 2020.
El Dr. Ángel Ruiz-Valdepeñas lee el manifiesto consensuado por uno de los colectivos allí convocados
Próximas convocatorias:
Se repiten las concentraciones a las 18h en RTVE y a las 20:20h en la Plaza de Callao. También hay convocadas acampadas espontáneas por toda España
ACAMPADAS POR TODAS PARTES
https://thecoronaviruslegal.wordpress.com/convocatorias/acampada-valencia-y-por-todas-partes/
STOP CoronaTUFO
https://youtu.be/652-OyfHGaY
Detenciones caprichosas de manifestantes tras concentración pacífica anti-coronaTUFO en Madrid
https://youtu.be/mXk1bKreNF4
Intimidación y agresión policial mientras trataba de documentar las detenciones:
https://youtu.be/Z0bcDbI8q-k
Reportajes sobre Madrid con CoViD:
http://www.tiffotos.com/coronavirus-cronicas/
Armas de comunicación masiva para combatir el coronaTUFO también por aire:
https://slog.media/s/CdEGsQWpLjtCapSoNjvbaAaUye8Ki97kctgUaTgK1NKJ
Noticias alternativas e internacionales sobre el coronaTUFO en Facebook, en el canal #coronavirus_for_free
https://bit.ly/coronavirus_for_free
Si te ofreecen, #di_NO_a_la_coronavirusfobia
#STOP_coronaTUFO
Keywords
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