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Professor sagte 1995 obligatorische magnetische Impfstoffe und Zombies voraus
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Dr. Pierre Gilbert 1995: "Bei der biologischen Zerstörung gibt es die organisierten Stürme auf den Magnetfeldern. Was folgen wird, ist eine Kontamination der Blutströme der Menschheit, die absichtliche Infektionen hervorruft. Dies wird durch Gesetze erzwungen werden, die Impfungen vorschreiben, und diese Impfstoffe werden es ermöglichen, die Menschen zu kontrollieren. Die Impfstoffe werden Flüssigkristalle enthalten, die sich in den Gehirnzellen einnisten werden, die zu Mikro-Empfängern für elektromagnetische Felder werden, wo Wellen mit sehr niedrigen Frequenzen gesendet werden, und durch diese Niederfrequenzwellen können die Menschen nicht mehr denken, sie werden in Zombies verwandelt. Denken Sie an Ruanda*."
*Als Völkermord in Ruanda werden umfangreiche Gewalttaten in Ruanda bezeichnet, die am 6. April 1994 begannen und bis Mitte Juli 1994 andauerten.
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"Digitale Elektronik ist so leistungsfähig, dass sie unser tägliches Leben beherrscht", betont Lieber. "Wenn man sie verkleinert, verschwimmt der Unterschied zwischen digitalen und lebenden Systemen, so dass man die Möglichkeit hat, Dinge zu tun, die wie Science-Fiction klingen - Dinge, von denen die Menschen bisher nur geträumt haben."
Traum - oder Albtraum?
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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Dr. Pierre Gilbert 1995: "Bei der biologischen Zerstörung gibt es die organisierten Stürme auf den Magnetfeldern. Was folgen wird, ist eine Kontamination der Blutströme der Menschheit, die absichtliche Infektionen hervorruft. Dies wird durch Gesetze erzwungen werden, die Impfungen vorschreiben, und diese Impfstoffe werden es ermöglichen, die Menschen zu kontrollieren. Die Impfstoffe werden Flüssigkristalle enthalten, die sich in den Gehirnzellen einnisten werden, die zu Mikro-Empfängern für elektromagnetische Felder werden, wo Wellen mit sehr niedrigen Frequenzen gesendet werden, und durch diese Niederfrequenzwellen können die Menschen nicht mehr denken, sie werden in Zombies verwandelt. Denken Sie an Ruanda*."
*Als Völkermord in Ruanda werden umfangreiche Gewalttaten in Ruanda bezeichnet, die am 6. April 1994 begannen und bis Mitte Juli 1994 andauerten.
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