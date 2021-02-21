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ALERT-21 - LE DERNIER MESSAGE POUR L'HUMANITÉ - THE LAST MESSAGE FOR HUMANITY
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54 views • February 21, 2021
31 janvier 2021 : https://www.quartierlibre.tv/jfakra/alert-21-le-dernier-message-pour-lhumanite/
https://www.quartierlibre.tv/
Si vous travaillez dans les forces de l’ordre, vous êtes prié de regarder cette vidéo avant que l’Humanité ne soit détruite et à en tirer vos conclusions personnelles.
(vidéo sous-titrée en anglais).
Vous, qui vous êtes engagés pour que nous puissions tous vivre en paix.
Vous, qui vous êtes engagés pour que nous puissions tous vivre en sécurité.
Vous, qui vous êtes engagés pour que les assassins et les criminels soient mis derrière les barreaux.
Nous sommes tous en danger. Vos amis et votre famille le sont également.
ALERT-21 est une vidéo au format Documentaire qui questionne et met sur le devant de la scène ce que 99% des journalistes et des Médias traditionnels ne vous diront et montreront JAMAIS sur la réalité de la《pandémie》de la C0V.10.9 (mot changé pour cause Censure), et sur le futur de ce monde et de nos droits et libertés d’être humain, le tout de manière claire et concise, à l’aide de différents intervenants, scientifiques, experts en Santé, médecins et autres, ainsi que l’apparition de quelques policiers et gendarmes conscients des choses.
⚠️📲 Vous êtes policier ou gendarme et vous êtes convaincu et éveillé sur ce qu’il se passe ?
Le temps presse, envoyez de ce fait cette vidéo à tous vos collègues, supérieurs, amis, etc.
⚠️📲 Vous êtes simplement un être humain convaincu et éveillé ?
Alors partagez cette vidéo en masse afin qu’elle puisse faire le tour du monde, et être vue par les forces de l’ordre.
Si vous connaissez des personnes travaillant dans les forces de l’ordre ou que avez des amis / connaissances qui en connaissent, envoyez-leur également cette vidéo.
Message de l'auteur :
Créateur de la vidéo ALERT-21 :
Florian Piana (écriture, montage, mixage, voix-off et introduction vidéo)
Traduction anglaise (sous-titrage) :
Sarah Stéphanie Gobert
Je tiens spécialement à remercier Vincent, Salyma et Fabien pour leur aide vis-à-vis de l’écriture de cette vidéo ainsi que les autres qui ont préférés rester anonyme.
Sources :
-> Toutes les sources et nOMS se trouvent dans le générique de fin
Qui suis-je ?
Je me défini avant tout comme un être humain.
Mais pour me décrire en quelques mots, je suis principalement réalisateur, monteur, et avant tout《artiste / créateur de contenu》, je crée en effet mes propres vidéos / films personnels indépendamment de mon activité professionnelle dans le domaine de la production vidéo dans lesquels je partage ma vision de la vie.
Dans les vidéos que je crée, comme dans ma vie de tous les jours, j’essai d’aider, d’inspirer, et d’apporter un maximum de valeur aux autres et au sein de ce monde dans tout ce que j’entreprends via mes faits et gestes. Le domaine de la vidéo est mon moyen favori pour faire ces choses en plus que ce soit ma véritable passion.
J’ai créé la vidéo / film ALERT-21 bénévolement, qui est à but non lucratif.
Je suis inscrit sur la plateforme Odysee afin de pouvoir diffuser ce type de création en raison de la Censure extrême des plateformes traditionnelles.
Je me battrais au nom de ma liberté, et au nom d’un monde meilleur, plus beau, plus juste, plus libre par la Désobéissance civile non violente vis-à-vis des mesures inefficaces, mensongères et criminelles qui nous sont imposées, et de la Dictature en espérant que la population fasse de même et cela dès aujourd’hui, c’est tout le but du film ALERT-21.
Pour soutenir mon travail :
https://bit.ly/pour-soutenir-mon-travail
Source : Florian Piana
https://odysee.com/@florianpiana:8
https://www.quartierlibre.tv/
Si vous travaillez dans les forces de l’ordre, vous êtes prié de regarder cette vidéo avant que l’Humanité ne soit détruite et à en tirer vos conclusions personnelles.
(vidéo sous-titrée en anglais).
Vous, qui vous êtes engagés pour que nous puissions tous vivre en paix.
Vous, qui vous êtes engagés pour que nous puissions tous vivre en sécurité.
Vous, qui vous êtes engagés pour que les assassins et les criminels soient mis derrière les barreaux.
Nous sommes tous en danger. Vos amis et votre famille le sont également.
ALERT-21 est une vidéo au format Documentaire qui questionne et met sur le devant de la scène ce que 99% des journalistes et des Médias traditionnels ne vous diront et montreront JAMAIS sur la réalité de la《pandémie》de la C0V.10.9 (mot changé pour cause Censure), et sur le futur de ce monde et de nos droits et libertés d’être humain, le tout de manière claire et concise, à l’aide de différents intervenants, scientifiques, experts en Santé, médecins et autres, ainsi que l’apparition de quelques policiers et gendarmes conscients des choses.
⚠️📲 Vous êtes policier ou gendarme et vous êtes convaincu et éveillé sur ce qu’il se passe ?
Le temps presse, envoyez de ce fait cette vidéo à tous vos collègues, supérieurs, amis, etc.
⚠️📲 Vous êtes simplement un être humain convaincu et éveillé ?
Alors partagez cette vidéo en masse afin qu’elle puisse faire le tour du monde, et être vue par les forces de l’ordre.
Si vous connaissez des personnes travaillant dans les forces de l’ordre ou que avez des amis / connaissances qui en connaissent, envoyez-leur également cette vidéo.
Message de l'auteur :
Créateur de la vidéo ALERT-21 :
Florian Piana (écriture, montage, mixage, voix-off et introduction vidéo)
Traduction anglaise (sous-titrage) :
Sarah Stéphanie Gobert
Je tiens spécialement à remercier Vincent, Salyma et Fabien pour leur aide vis-à-vis de l’écriture de cette vidéo ainsi que les autres qui ont préférés rester anonyme.
Sources :
-> Toutes les sources et nOMS se trouvent dans le générique de fin
Qui suis-je ?
Je me défini avant tout comme un être humain.
Mais pour me décrire en quelques mots, je suis principalement réalisateur, monteur, et avant tout《artiste / créateur de contenu》, je crée en effet mes propres vidéos / films personnels indépendamment de mon activité professionnelle dans le domaine de la production vidéo dans lesquels je partage ma vision de la vie.
Dans les vidéos que je crée, comme dans ma vie de tous les jours, j’essai d’aider, d’inspirer, et d’apporter un maximum de valeur aux autres et au sein de ce monde dans tout ce que j’entreprends via mes faits et gestes. Le domaine de la vidéo est mon moyen favori pour faire ces choses en plus que ce soit ma véritable passion.
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Je me battrais au nom de ma liberté, et au nom d’un monde meilleur, plus beau, plus juste, plus libre par la Désobéissance civile non violente vis-à-vis des mesures inefficaces, mensongères et criminelles qui nous sont imposées, et de la Dictature en espérant que la population fasse de même et cela dès aujourd’hui, c’est tout le but du film ALERT-21.
Pour soutenir mon travail :
https://bit.ly/pour-soutenir-mon-travail
Source : Florian Piana
https://odysee.com/@florianpiana:8
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