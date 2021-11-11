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Folkets Radio: Vaccindebatt om Covid-19 med Ann-Cathrin Engwall och Henrik Brändén
Folkets Radio
Folkets Radio
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3171 views • November 11, 2021
I ett alltmer polariserat debattklimat är det viktigare än någonsin att kunna föra en sansad diskussion även med sina meningsmotståndare, och även i en fråga som kommit att bli en vår tids mest kontroversiella, nämligen den om nyttan , riskerna och de långsiktiga konsekvenserna av vaccinet mot Covid-19.

Ann-Cathrin Engwall är doktor (PhD) i molekylär cellbiologi med immunologi och virologi som specialitet. Hon har vid flera tillfällen riktat skarp kritik mot den i hennes tycka experimentella strategin att massvaccinera befolkningar på Covid-19

Henrik Brändén är molekylärbiolog och anser att den svenska vaccinationsstrategin är i huvudsak god, men är kritisk till att man nu går allt längre ned i åldrarna med vaccinet mot Covid-19.


Debatten modereras av Per Shapiro, grundare av Folkets Radio.
Keywords
vaccincovid-19
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