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Haute finance luciférienne : Témoignage intégral et en français de Ronald Bernard
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14 views • December 21, 2020
Source :
2 févr. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=NyUTY0h52hw
Pédocriminalité et réseaux de l’horreur : https://www.youtube.com/channel/UCmpyf9uQW7oTokvlxuWl5vQ
Et cf. https://www.youtube.com/watch?v=n2ip52oDUbA
Commentaire source :
Après s'être fait censurer la chaîne :"La Vérité Qui Dérange " ( 1 k en 3 mois ) , nous avons décidé de créer une autre et une page Facebook ⚠️
FAITES TOURNER ⚠️
ON NE LÂCHE RIEN ⚠️
La liberté d'expression s'arrête quand la vérité dérange ⚠️⚠️⚠️
#LaVeriteQuiDerange
Chaîne principale : https://www.youtube.com/channel/UC6NL-jOHZsebQ4b9Dnrxbig
Chaîne secondaire abonnez-vous 🙏🏽✊🏽
https://m.youtube.com/channel/UCvjbvMvYE6-38AYQzPQc5sw
Chaîne de secours 3 : Les Vérités Qui Dérangent
https://www.youtube.com/channel/UCdL2xk6lGadnUu2XyVWIdYw
Chaîne qui dénonce la pédophilie : https://www.youtube.com/channel/UC5Y6CLErPBxslMlOrcEdc7Q
Chaîne qui dénonce la pédophilie de secours 2 : https://www.youtube.com/channel/UCmpyf9uQW7oTokvlxuWl5vQ
Group Facebook : https://www.facebook.com/groups/2042694569151889/?ref=share
Pages facebook : https://www.facebook.com/La-V%25C3%25A9rit%25C3%25A9-Qui-D%25C3%25A9range-108756233847585/
Page facebook : https://www.facebook.com/ReseauxPedoSatanique/
Group VK : https://vk.com/club185994132
Chaîne rutube : http://rutube.ru/video/person/10062333
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Pédocriminalité et réseaux de l’horreur : https://www.youtube.com/channel/UCmpyf9uQW7oTokvlxuWl5vQ
Et cf. https://www.youtube.com/watch?v=n2ip52oDUbA
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