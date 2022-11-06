Dr Chris Alan Shoemaker: «Συντομεύει η ζωή σας με κάθε δόση mRNA εμβολίου κατά της Covid-19»

«Στην πραγματικότητα το εμβόλιο σας κάνει πιο ευάλωτο στο να κολλήσετε τον κορωνοϊό τρεις έως τέσσερις φορές»

Σε μία ηχηρή δημόσια παρέμβαση προχώρησε ο Καναδός γιατρός Dr. Chris Alan Shoemaker ο οποίος είπε ότι «έχουν σχεδιαστεί για να διεισδύουν σε κάθε μέρος του σώματός» και για αυτό «έχουμε αυξήσεις θανάτων μέχρι και 40%, κάθε νέα δόση με αυτά τα εμβόλια σας μειώνει την ζώη»!



Ο Dr. Chris Alan Shoemaker είναι πρώην στέλεχος της Eastern Ontario Covid Response Team έδωσε ανησυχητικές ομιλίες προειδοποιώντας τους Καναδούς για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τους εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού με εμβόλια mRNA.

Ο Dr. Shoemaker, ιατρός του Οντάριο με 45 χρόνια εμπειρίας, είναι ξεκάθαρος για τι παθαίνει κάποιος που κάνει συνεχόμενες δόσεις με εμβόλια mRNA.

«Πρόκειται για ενέσεις που συντομεύουν την ζωή. Όλοι όσοι δέχονται το εν λόγω εμβόλιο για τον Covid-19 συντομεύουν την ζωή τους με κάθε ένεση.

Το εμβόλιο Covid δεν σας εμποδίζει να κολλήσετε Covid. Στην πραγματικότητα σας κάνει πιο ευάλωτο στο να κολλήσετε τον κορωνοϊό τρεις έως τέσσερις φορές», είπε στο πλήθος που συγκεντρώθηκε έξω από τα γραφεία της Astra Zeneca στη Μισισάουγκα.

«Σταματήστε τώρα, λέω σε κάθε πρωθυπουργό στον Καναδά, κάντε ό,τι μπορείτε για να αποθαρρύνετε τους ανθρώπους σας να κάνουν αυτούς τους εμβολιασμούς».

«Ορισμένοι άνθρωποι πεθαίνουν εντός 2 εβδομάδων, 3 εβδομάδων. Παρουσιάζουν ένα ταχύ εσωτερικό οργανικό επεισόδιο που τερματίζει τη ζωή τους εξαιρετικά γρήγορα.

Έφηβοι πεθαίνουν εντός 3 εβδομάδων από το 1ο εμβόλιο.

2 εμβόλια το καθιστούν πιθανότερο να πεθάνουν προς έκπληξη των γονέων και των γιατρών. Των γιατρών που έλαβαν την 4η δόση τους εδώ στον Καναδά.

Έχουμε τώρα 80 γιατρούς ηλικιών 20-55 ετών που έχουν πεθάνει τις τελευταίες 60 μέρες.

Από το σημείο του τριμήνου μετά το 1ο εμβόλιο, ολισθαίνεις προς την ανοσιακή ανεπάρκεια… Κι όταν έχεις ολισθήσει στην ανοσιακή ανεπάρκεια, θα έχεις καρκίνους πιθανότερα στην διάρκεια της ζωής σου, επειδή το ανοσοποιητικό σου σύστημα είναι αρμόδιο για την προστασία σου από την εμφάνιση καρκίνου…

Και θα κολλήσεις άλλες λοιμώξεις από ευλογιά των πιθήκων μέχρι ηπατίτιδα μέχρι ποιος ξέρει τι. Είσαι πιο επιρρεπής σ’ αυτά τα πράγματα όταν έχεις λάβει 3 και 4 και -ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω- περισσότερες από αυτές τις ενέσεις του covid που καταστρέφουν το ανοσοποιητικό.

Κάθε εμβόλιο εισάγει 40 χιλιάδες δισεκατομμύρια mRNA μέσα στο σώμα σας!

Έχετε μόνο 30 χιλιάδες δισεκατομμύρια κύτταρα… Συνεπώς, είναι αρκετά (τα mRNA) ώστε κάθε κύτταρο του σώματός σας να το λάβει μέσα σας.

Κι όταν βρεθεί μέσα σας, αυτό επάγει την απάντηση του σώματός σας… Η ανοσιακή απάντηση του σώματος να επιτεθεί σ’ αυτήν την πρωτεΐνη μέσα στο κύτταρό σας είναι να σκοτώσει τα κύτταρα του σώματός σας.

Κι αν τα κύτταρα που το ίδιο σας το ανοσοποιητικό σύστημα γυρίζει και σκοτώνει είναι κύτταρα της καρδιάς, τότε παθαίνετε μυοκαρδίτιδα και θα πεθάνετε μέσα σε 5 χρόνια από καρδιακή ανεπάρκεια!

Κι αν τα κύτταρα που καταστρέφουν είναι τα κύτταρα στη βάση του εγκεφάλου σας, παθαίνετε εγκεφαλικό 3 ή 4 μήνες μετά καθώς ο εγκέφαλός σας υφίσταται μια έκρηξη του αγγείου του και πεθαίνετε από εγκεφαλικό ή παθαίνετε ένα φρικτό εγκεφαλικό όπου δεν μπορείτε να περπατήσετε άλλο πια…

https://www.pronews.gr/ygeia/dr-chris-alan-shoemaker-syntomeyei-i-zoi-sas-me-kathe-dosi-mrna-emvoliou-kata-tis-covid-19/

