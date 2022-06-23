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Καρδινάλιος MULLER: «Η κρίση του Covid χρησιμοποιείται για την προώθηση της ατζέντα του GREAT RESET»
NIOLAND
NIOLAND
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10 views • June 23, 2022

Η κρίση του κορονοϊού βασίζεται σε εξαπάτηση, λέει ο καρδινάλιος Gerhard Ludwig Müller, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Καθολικής Εκκλησίας.


Οι ισχυροί έχουν αδράξει την ευκαιρία για να προωθήσουν την ατζέντα τους. Ο ίδιος δεν θέλει ούτε να δημιουργηθεί ούτε να λυτρωθεί από τον Klaus Schwab ή τον Bill Gates. Ο Müller, ο οποίος θεωρείται αδιάλλακτος, έχει επικριθεί εδώ και καιρό στην εκκλησία.


Ο πρώην επίσκοπος του Ρέγκενσμπουργκ, καρδινάλιος Gerhard Ludwig Müller, μίλησε την περασμένη εβδομάδα εκθέτοντας τις προσωπικές του σκέψεις σχετικά με την κρίση του κοροναϊού.


Το βίντεο δημοσιεύθηκε από το Istituto St. Boniface και δείχνει ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη με τον Müller. Στο βίντεο, ο Müller κάνει λόγο για "μακροχρόνιες τραυματικές βλάβες στην ψυχή και το πνεύμα" των παιδιών που δεν μπορούν να πάνε σχολείο.


Η κρίση θα χρησιμοποιηθεί από ισχυρούς ανθρώπους ως ευκαιρία για να υλοποιήσουν την ατζέντα τους, δήλωσε ο Müller. Αυτή η ατζέντα βασίζεται στην "εξαπάτηση". Σύμφωνα με τον Müller, οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι, με τη βοήθεια της επικοινωνίας, "φέρνουν μια νέα δημιουργία, έναν νέο άνθρωπο". Ο καρδινάλιος συνεχίζει:


"Δεν θέλω ούτε να δημιουργηθώ ούτε να λυτρωθώ με την εικόνα του Κλάους Σβαμπ ή του Μπιλ Γκέιτς ή του Σόρος και όλων αυτών των ανθρώπων που τρέχουν γύρω από τη Γλασκώβη με ιδιωτικά τζετ και στη συνέχεια επιβάλλουν τα μεγάλα μέτρα λιτότητας και τους περιορισμούς στις μάζες. Πολιτικά, αυτό δεν έχει καμία σχέση με μια δημοκρατία".


Για τις δηλώσεις του, ο Müller κατηγορήθηκε ότι υπηρετεί αντισημιτικές αφηγήσεις συνωμοσίας. Στη συνέχεια υπερασπίστηκε τον εαυτό του μέσω του dpa και απέρριψε τη λογική ότι "αν κάποιος επικρίνει την οικονομική ελίτ, βρίσκεται αυτομάτως στη λάθος πλευρά".


Πίσω στο 2020, ο Müller επικρίθηκε έντονα επειδή υπέγραψε το μανιφέστο που επικρίνει τον κορονοϊό από τον αρχιεπίσκοπο και αντίπαλο του Πάπα Carlo Mariá Vigano. Ο Müller θεωρείται σκληροπυρηνικός υποστηρικτής της Καθολικής Εκκλησίας και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.


Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο πρωτοσέλιδο με επικριτικά σχόλια και έχει αρνητική στάση απέναντι στον Πάπα, επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.


Το 2017, ο Πάπας Φραγκίσκος χώρισε τους δρόμους του με τον Müller, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής της Συνόδου της Καθολικής Εκκλησίας για τη Διδασκαλία της Πίστης.


ΠΗΓΕΣ:

https://de.rt.com/kurzclips/video/128490-kardinal-muller-uber-great-reset/


Καρδινάλιος Gerhard Ludwig Müller - https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ludwig_M%C3%BCller


Istituto St. Boniface - https://www.boniface-institute.com/


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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:


1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

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