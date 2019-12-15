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Národné digitálne peniaze a ich odhalenie
Bitcoin BFI
Bitcoin BFI
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16 views • December 15, 2019
Vitajte v ďalšej epizóde BFI. Dnes sa pozrieme prečo majú krajiny záujem o národné digitálne meny a, čo majú v skutočnosti v úmysle a taktiež vám ukážem prečo je podľa mňa možný pokles ceny BTC pod 6 tis dolárov.

Všetky linky na registráciu a kúpu kryptomien nájdete tu . .

https://www.huobi.br.com/en-us/topic/invited/?invite_code=ib6b3

https://www.coinbase.com/join/5992233a962748025b3cbf91

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Veľmi pekne ďakujeme...

PS. Toto nie je finančné poradenstvo. Naše videá (ako je toto) sú pozorovania a názory , ktoré sme sformulovali prostredníctvom výskumu. Nepovažujte toto video za výslovné finančné, investičné alebo obchodné poradenstvo. Musíte si urobiť svoj vlastný prieskum pri nákupe svojich kryptomien ...
Keywords
bitcoincryptocurrencybravebfikrypto
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