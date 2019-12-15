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Národné digitálne peniaze a ich odhalenie
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16 views • December 15, 2019
Vitajte v ďalšej epizóde BFI. Dnes sa pozrieme prečo majú krajiny záujem o národné digitálne meny a, čo majú v skutočnosti v úmysle a taktiež vám ukážem prečo je podľa mňa možný pokles ceny BTC pod 6 tis dolárov.
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Veľmi pekne ďakujeme...
PS. Toto nie je finančné poradenstvo. Naše videá (ako je toto) sú pozorovania a názory , ktoré sme sformulovali prostredníctvom výskumu. Nepovažujte toto video za výslovné finančné, investičné alebo obchodné poradenstvo. Musíte si urobiť svoj vlastný prieskum pri nákupe svojich kryptomien ...
Všetky linky na registráciu a kúpu kryptomien nájdete tu . .
https://www.huobi.br.com/en-us/topic/invited/?invite_code=ib6b3
https://www.coinbase.com/join/5992233a962748025b3cbf91
https://www.binance.com/?ref=17637398
https://www.kucoin.com/#/?r=1gu2u
Nový Brave prehliadač bez reklám
https://brave.com/bit369
Stiahni si toto video a zbieraj zdarma LBRY tokeny
https://api.lbry.com/user/refer?r=6VCXvqp1QKzkjf2zDzdTd6BHVwgHYxgE
Back up Kanál nájdete na https://www.brighteon.com
Link na Ledger peňaženku , kde si môžete bezpečne uschovať svoje krypto.
https://www.ledgerwallet.com/r/4804
Steemit - https://steemit.com/@investovanie
Pokiaľ nás kanál chcete podporiť malou dotáciou linky nájdete tu .
Ripple penazenka - rPVMhWBsfF9iMXYj3aAzJVkPDTFNSyWdKy
Ripple Tag - 1805713489
Bitcoin Donation Adresa:
1BQPUPWogfCVDaiCXLNpY9SWt5AAFiyM5s
Litecoin Donation Adresa:
LQ5HzxpS1RC9w1VP5p9ENS2xMJXoPUq58K
Ethereum Donation Adresa:
0x2f333985bE9f8b69A911297119e3e3E8615938fb
Veľmi pekne ďakujeme...
PS. Toto nie je finančné poradenstvo. Naše videá (ako je toto) sú pozorovania a názory , ktoré sme sformulovali prostredníctvom výskumu. Nepovažujte toto video za výslovné finančné, investičné alebo obchodné poradenstvo. Musíte si urobiť svoj vlastný prieskum pri nákupe svojich kryptomien ...
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