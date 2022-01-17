Alienigenas e a Criação do Homem

Por que os seres humanos são tão diferentes de todas as outras espécies da Terra? Nós evoluímos dos macacos - ou a nossa inteligência é o resultado de contato com uma fonte de outro mundo? Poderia avanços inexplicáveis na evolução humana ser o trabalho dos seres interestelares? Petroglifos de 10.000 anos vinculam nossos antigos ancestrais com seres das estrelas. Pode evidência de contato alienígena ajudar a desbloquear o mistério da criação do homem?