© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Alienigenas e a Criação do Homem
Follow
0
Share
Report
34 views • January 17, 2022
Por que os seres humanos são tão diferentes de todas as outras espécies da Terra? Nós evoluímos dos macacos - ou a nossa inteligência é o resultado de contato com uma fonte de outro mundo? Poderia avanços inexplicáveis na evolução humana ser o trabalho dos seres interestelares? Petroglifos de 10.000 anos vinculam nossos antigos ancestrais com seres das estrelas. Pode evidência de contato alienígena ajudar a desbloquear o mistério da criação do homem?
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.