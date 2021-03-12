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FRANCE SOIR | Le debriefing avec le professeur Dolores Cahill : « ARNm, de la roulette russe »
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22 views • March 12, 2021
« Nous recevons le professeur Dolores Cahill, docteur en biologie moléculaire et immunologie. Elle est spécialiste en transfert de la recherche scientifique à l’application aux politiques sanitaires. Elle amène une vision sans concession du coronavirus, expliquant l’attitude « criminelle » des gouvernements envers leur population avec le confinement alors que des traitements en phase précoce existent (Zinc, Vit.C, Vit.D, Hydroxychloroquine et Ivermectine). Elle évoque sa vision de l’épidémie, les problèmes, la gestion de la crise, les vaccins et les complications liées à la vaccination.
Un debriefing qui intéressera les auditeurs est lié au fait que pour elle, les confinements et autres mesures sont non nécessaires et illégales. Elle finit par expliquer les problèmes avec les vaccins à ARN messager et les conséquences de ces vaccins sur le système immunitaire de chaque individu, chez qui la réponse du système immunitaire entraîne des effets secondaires. « C’est comme un jeu de roulette russe »,nous dit-elle, et ces vaccins ne devraient jamais être donnés en double doses car cela risque d’entraîner des problèmes supplémentaires liés à la facilitation de l’infection virale par les anticorps (antibody dependend enhancement) dont on ne connaît pas la temporalité de l’effet.
Pour Dolores Cahill, cette approche des traitements à ARN messager ne leur octroie pas les conditions pour s’appeler "vaccin ". Ce sont des "dispositifs médicaux" ou des "thérapies géniques" ».
MONUMENTAL ! (à partager abondamment)
Source de la vidéo originale :
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-dolores-cahill
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Un debriefing qui intéressera les auditeurs est lié au fait que pour elle, les confinements et autres mesures sont non nécessaires et illégales. Elle finit par expliquer les problèmes avec les vaccins à ARN messager et les conséquences de ces vaccins sur le système immunitaire de chaque individu, chez qui la réponse du système immunitaire entraîne des effets secondaires. « C’est comme un jeu de roulette russe »,nous dit-elle, et ces vaccins ne devraient jamais être donnés en double doses car cela risque d’entraîner des problèmes supplémentaires liés à la facilitation de l’infection virale par les anticorps (antibody dependend enhancement) dont on ne connaît pas la temporalité de l’effet.
Pour Dolores Cahill, cette approche des traitements à ARN messager ne leur octroie pas les conditions pour s’appeler "vaccin ". Ce sont des "dispositifs médicaux" ou des "thérapies géniques" ».
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