Ο Εθνικισμός στην Ελλάδα

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Ομιλία του Αρχηγού της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Λοχαγού ε.α. Ανδρέα Πετροπούλου στο «Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πολιτών» με θέμα τον Εθνικισμό στην Ελλάδα.
Τι είναι ο εθνικισμός; Τι είναι η Ελληνική Δημοκρατία;
Τι είναι ο κοινοβουλευτισμός; Ποια η σχέση των Ελλήνων με τα ξένα εθνικιστικά κινήματα κατά την εποχή του μεσοπολέμου;
Τι θα πρέπει να αποτελεί το «σύνθημα» και τον «δρόμο» του σύγχρονου Ελληνικού εθνικιστικού κινήματος;