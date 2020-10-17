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Antipresse 254 du 11.10.2020 — le briefing avec Slobodan Despot en direct de Crète
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7 views • October 17, 2020
10 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=0iTrXS8TeRg
Antipresse : https://www.youtube.com/channel/UCk0bWHQsPy8soETgvv3AOOg
Où il est question du journalisme comme nouveau clergé, de la rééducation du consommateur par la grande distribution, du génie de Chesterton, de la beauté du visage des vrais humains en Grèce, de ce que nous dit le palais de Cnossos sur notre condition, de la houle de la mer et de la trop rapide descente de la nuit et, généralement, de tout ce qui constitue la vie réelle qui vaut la peine d'être vécue.
Antipresse : https://www.youtube.com/channel/UCk0bWHQsPy8soETgvv3AOOg
Où il est question du journalisme comme nouveau clergé, de la rééducation du consommateur par la grande distribution, du génie de Chesterton, de la beauté du visage des vrais humains en Grèce, de ce que nous dit le palais de Cnossos sur notre condition, de la houle de la mer et de la trop rapide descente de la nuit et, généralement, de tout ce qui constitue la vie réelle qui vaut la peine d'être vécue.
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