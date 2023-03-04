Dejame Llorar - Practicando los punteos - Diomedes Diaz

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Uno de nuestros visitantes nos pidio este tema "Dejame Llorar" de la autoria del Chuto Diaz. Me puse a interpretarla un poco de oido, y esto fue lo que salio. Muy pronto los tutoriales de punteo (entrada) y acompañamiento. Espero que les guste.
📜 La transcripción de punteo en formato PDF se encuentra en la página oficial.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Puntera
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364
☑ Tecnicas para puntear:
☑ GuitarraVallenata Experimental
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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