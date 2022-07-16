231) 6G - Além 100 GHz

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Créditos canal LA QUINTA COLUMNA, 15 Jul. 2022:DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 354: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/PROGRAMA-354:0
Josep Miquel Jornet -- Biografia:
https://www.comsoc.org/josep-miquel-jornet
https://unlab.tech/team_members/josep-miquel-jornet/
https://orcid.org/0000-0001-6351-1754
PATENTES:
US10996379B2 | Plasmonic phase modulator and method of modulating an SPP wave | https://patents.google.com/patent/US10996379B2/en?oq=US10996379B2
US9825712B2 | Ultra-massive MIMO communication in the terhertz band | https://patents.google.com/patent/US20160323041
US9397758B2 | Graphene-based plasmonic nano-transceiver employing HEMT for terahertz band communication | https://patents.google.com/patent/US9397758B 2/en?oq=US9397758B2+
US20210121065A1 | Smart healthcare system | https://patents.google.com/patent/US20210121065A1/en?oq=US20210121065A1+
US9643841B2 | Graphene-based plasmonic nano-antenna for terahertz band communication | https://patents.google.com/patent/US9643841B2/en?oq=US9643841B2
Apresentação Josep Miquel Jornet, canal WINLAB:
Agosto 30, 2011; publicado Maio 11, 2021 | WINLAB Seminar - Josep Miguel Jornet "The Internet of Nano Things" https://www.youtube.com/watch?v=Y3rew7JoPuQ
2013 | Fundamentals of Electromagnetic Nanonetworks in the Terahertz Band:https://www.nowpublishers.com/article/Details/NET-045
01/10/2018 | NYU Wireless Live Stream | NYU Tandon School of Engineering: https://www.youtube.com/watch?v=ieLgl1praYk&pp=ugMICgJlbhABGAE%3D
20/02/2021 | SRM University - AP, Andhra Pradesh | Nanonetworking in the Terahertz Band (and Beyond): From Nanomaterials to Macrosystems: https://www.youtube.com/watch?v=wktdC-gJNEE
Josep M. Jornet | Palestra: "Comunicação na banda TeraHertz para 6G: da teoria à prática" | https://www.udp.cl/agenda/charla-comunicaciones-en-la-banda-de-los-terahertz-para-6g-de-la-teoria-a-la-practica/
A banda TeraHertz, definida como frequências entre 100 GHz e 10 THz, é um componente chave para as futuras redes de telecomunicações de sexta geração (6G), principalmente devido à largura de banda que oferece. Durante anos, a falta de mecanismos práticos para gerar, modular, transmitir e receber sinais em frequências TeraHertz limitou sua adopção em aplicações práticas. No entanto, o desenvolvimento de novas tecnologias eletrónicas, fotónicas e plasmónicas, paralelamente ao estudo da propagação das ondas TeraHertz, tornaram possível que as comunicações na banda TeraHertz estivessem mais próximas do que nunca. No entanto, ainda há muitos obstáculos a superar para aproveitar o espectro acima de 100 GHz. Neste seminário, discutiremos as soluções mais recentes, bem como os problemas ainda a serem resolvidos, relacionados às comunicações na banda TeraHertz no contexto das redes 6G. Entre outros, falaremos sobre o desenvolvimento de técnicas de transmissão para MIMO ultramassivo, reflexão e recepção baseadas em tecnologias plasmónicas; novas modulações que se beneficiam da dependência da distância da largura de banda de absorção molecular resultante; protocolos de acesso ao meio em redes ultradirecionais orquestradas pelo receptor e não pelo transmissor; e técnicas de roteamento que podem suportar links com capacidades que se aproximam de terabits por segundo. Além disso, descreveremos plataformas e ferramentas experimentais para redes terahertz, bem como formas de acessá-las remotamente.
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/