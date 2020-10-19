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Жертвенные девственницы (Жертвы ВПЧ-вакцины против рака шейки матки). Часть 1. Не для блага
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565 views • October 19, 2020
«Жертвенные Девственницы» (Жертвы вакцины против ВПЧ от рака шейки матки). Часть 1. Не для блага.
МедАльтернатива.инфо представляет вам первую часть документального фильма о трагических последствиях вакцинации против вируса папилломы человека, которая делается девочкам якобы с целью профилактики рака шейки матки.
Перевод: Наталия Ягодина
Озвучка: Рафаэль Хабибуллин
Подробное описание к видео - по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/zhertv-devstv/
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МедАльтернатива.инфо представляет вам первую часть документального фильма о трагических последствиях вакцинации против вируса папилломы человека, которая делается девочкам якобы с целью профилактики рака шейки матки.
Перевод: Наталия Ягодина
Озвучка: Рафаэль Хабибуллин
Подробное описание к видео - по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/zhertv-devstv/
Вы можете ускорить выпуск новых серий, поддержав нас. Подробности - по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
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