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08.11.2021. Запрет богослужений в Карелии (Выпуск № 225 часть II (1)).
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6775 views • November 05, 2021
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Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:40 Сергей Киселев. https://vk.com/svkiselyov.
05:05 Колдун. Рассказы сельского батюшки. https://www.youtube.com/watch?v=djurQN70ZRg.
18:45 В Чечне за «колдовство» задержали трех женщин. Что известно об «охоте на ведьм» в республике? https://www.youtube.com/watch?v=hwTRJPdTnfE.
26:57 "ДВИЖЕНИЕ ВЕТЕРАНЫ РОССИИ ТРЕБУЮТ ЗАКРЫТЬ YouTube- КАНАЛ СОБЧАК!" su YouTube. https://youtu.be/GZEOv-Nb3l4.
37:21 Сласти, страсти и покаяние. Рассказ Нины Павловой. https://www.youtube.com/watch?v=ZaxajltL5gU.
18:38 Записки игумении Таисии. Аудиокнига. Очень благодатная! Всем советую! Читает Лариса Белогурова. https://www.youtube.com/watch?v=SOlDESzZO_g.
52:40 ТАКОЙ ФИЛЬМ НИКТО НЕ ВИДЕЛ! ПЛАТИТЬ УНИЗИТЕЛЬНУЮ ДАНЬ! Орда! Русский фильм. https://www.youtube.com/watch?v=hMQ3ChN6Gtc.
01:00:00 "ЛЮДЕЙ СТРАВЛИВАЮТ". ВОЙНА ПРИВИТЫХ С НЕПРИВИТЫМИ. СБЫВАЕТСЯ КРЕМЛЁВСКАЯ РЕЧЬ МАРИИ ШУКШИНОЙ. https://www.youtube.com/watch?v=WJ6kK6H-318.
01:02:38 Речь немецкого врача которого преследуют. https://bastyon.com/ivansbobrovs?v=4df8153d373eb72774ac98f154bae90216dd1dac9ff4e50b6ac0071fdc27bfbf.
01:08:10 СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ!ВСЕХ КОРОВ ПУСТИТЬ В РАСХОД?!!Я В ОТЧАЯНИИ!НЕ БУДУТ ПРИНИМАТЬ МОЛОКО! https://www.youtube.com/watch?v=GAxsXoWtro8.
01:12:19 Путин дал совет всем антипрививочникам. https://www.youtube.com/watch?v=S_5cpYHM_XE.
Сегодня мы поговори про то, что в некоторых регионах России вводится запрет на богослужения, а также различные ограничительные меры. Послушаем рассказ сельского батюшки о колдунах, поделимся своим опытом борьбы с ними. Поговорим о том зачем нужны такие одиозные личности вроде Собчак и Моргенштерна. Узнаем, что все-таки еще есть врачи, которые пытаются спасти людей, и донести до них правду любым способом. Увидим, как планомерно разрушается сельское хозяйство.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:40 Сергей Киселев. https://vk.com/svkiselyov.
05:05 Колдун. Рассказы сельского батюшки. https://www.youtube.com/watch?v=djurQN70ZRg.
18:45 В Чечне за «колдовство» задержали трех женщин. Что известно об «охоте на ведьм» в республике? https://www.youtube.com/watch?v=hwTRJPdTnfE.
26:57 "ДВИЖЕНИЕ ВЕТЕРАНЫ РОССИИ ТРЕБУЮТ ЗАКРЫТЬ YouTube- КАНАЛ СОБЧАК!" su YouTube. https://youtu.be/GZEOv-Nb3l4.
37:21 Сласти, страсти и покаяние. Рассказ Нины Павловой. https://www.youtube.com/watch?v=ZaxajltL5gU.
18:38 Записки игумении Таисии. Аудиокнига. Очень благодатная! Всем советую! Читает Лариса Белогурова. https://www.youtube.com/watch?v=SOlDESzZO_g.
52:40 ТАКОЙ ФИЛЬМ НИКТО НЕ ВИДЕЛ! ПЛАТИТЬ УНИЗИТЕЛЬНУЮ ДАНЬ! Орда! Русский фильм. https://www.youtube.com/watch?v=hMQ3ChN6Gtc.
01:00:00 "ЛЮДЕЙ СТРАВЛИВАЮТ". ВОЙНА ПРИВИТЫХ С НЕПРИВИТЫМИ. СБЫВАЕТСЯ КРЕМЛЁВСКАЯ РЕЧЬ МАРИИ ШУКШИНОЙ. https://www.youtube.com/watch?v=WJ6kK6H-318.
01:02:38 Речь немецкого врача которого преследуют. https://bastyon.com/ivansbobrovs?v=4df8153d373eb72774ac98f154bae90216dd1dac9ff4e50b6ac0071fdc27bfbf.
01:08:10 СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ!ВСЕХ КОРОВ ПУСТИТЬ В РАСХОД?!!Я В ОТЧАЯНИИ!НЕ БУДУТ ПРИНИМАТЬ МОЛОКО! https://www.youtube.com/watch?v=GAxsXoWtro8.
01:12:19 Путин дал совет всем антипрививочникам. https://www.youtube.com/watch?v=S_5cpYHM_XE.
Сегодня мы поговори про то, что в некоторых регионах России вводится запрет на богослужения, а также различные ограничительные меры. Послушаем рассказ сельского батюшки о колдунах, поделимся своим опытом борьбы с ними. Поговорим о том зачем нужны такие одиозные личности вроде Собчак и Моргенштерна. Узнаем, что все-таки еще есть врачи, которые пытаются спасти людей, и донести до них правду любым способом. Увидим, как планомерно разрушается сельское хозяйство.
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