Μαυροθάλασσα Σερρών. Δείτε πώς ενοχλούνται οι γραικύλοι νεογενίτσαροι από τήν αλήθεια τών λόγων μας.

Η ΛΑΪΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ με τον γενναίο μας τομέα Θεσσαλονίκης "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β´ Ο ΜΕΓΑΣ", μἰλησε έξω απο τα δόντια στο μνημόσυνο των σφαγιασθέντων απο τους κομμουνιστοσυμμορίτες στη Μαυροθάλασσα Σερρών.

Ο συναγωνιστής ειπε τα πράγματα μέ τό όνομά τους γιά τήν προδοτική Δεξιά καί τήν κομμουνιστική σιχασιά που μας κυβερνά.

Ενοχλήθηκαν όλοι οι κυνοβουλευτικοί συνοδοιπόροι, μέ πρώτη μία κομματοσκύλα της Ν.Δ. για τίς αλήθειες που ακούστηκαν καί ενώ ο μαζεμένος κόσμος χειροκροτούσε τόν συναγωνιστή μας καί τον προέτρεπε να πεί κι άλλα, έσπευσαν οι ασφαλίτες να κατεβάσουν τόν ομιλητή μας καί νά τόν απομακρύνουν.

Ο λόγος μας θαρραλέος καί καθαρός φτάνει στόν λαό που τον ακούει καί ενοχλεί τούς καθεστωτικούς νεογενίτσαρους.

Λίγες εἶναι οι μέρες τους. Ο λαός ξυπνά.