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Mélodie Rg : les rituels sataniques des voleurs d'âmes ! Les CoronaX-Files
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25 views • March 09, 2022
Mélodie Rg : les rituels sataniques des voleurs d'âmes ! Les CoronaX-Files
Mélodie Rg m’a fait l’immense honneur de vouloir s’exprimer pour la première fois à la caméra sur ma chaîne pour nous parler de ses films :
Les origines cachées de l’humanité
1ère partie : https://www.youtube.com/watch?v=gucOeInElFk
2ème partie : https://www.youtube.com/watch?v=hsoou5aMyDE
Les Voleurs d’âmes en 2 parties
1ère partie : https://www.youtube.com/watch?v=udQXj_Yg_ZM&;t=220s
2ème Partie – * Les Démolisseurs de la Civilisation * : https://www.youtube.com/watch?v=wE9PID4QRhw
Dans sa toute première émission elle nous expose sa démarche personnelle quant à l’éclairage qu’elle nous donne à travers ses films, à propos du culte mondial satanique au pouvoir, et des tactiques appliquées et factuelles de ces voleurs d’âmes pour organiser leur récolte.
Elle nous explique les fondements de la Fabian Society et de ses membres, l’histoire de l’Eugénisme qui a muté plus que jamais aujourd’hui vers le Transhumanisme, les differents outils de contrôle des peuples et de l’ingénierie sociale, ses principaux artisans comme Karl Marx, Margaret Sanger, Aldous Huxley, H.G. Wells, Darwin, les Rockefeller, les Rothschild, les Gates, Soros, etc.
Mélodie décrit la puissance énergétique du monde de la forme à travers les symboles, et les sciences cymatiques (le son et les mots) .. comment les plans vibratoires ont un impact sur nos vies au quotidien au niveau psychologique et physique.
Venez découvrir l’énorme travail de recherche, de création, de réalisation et de diffusion d’informations sensibles et cruciales de Mélodie Rg.
Retrouvez les CoronaX-Files sur mon blog ici : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/
Mélodie Rg m’a fait l’immense honneur de vouloir s’exprimer pour la première fois à la caméra sur ma chaîne pour nous parler de ses films :
Les origines cachées de l’humanité
1ère partie : https://www.youtube.com/watch?v=gucOeInElFk
2ème partie : https://www.youtube.com/watch?v=hsoou5aMyDE
Les Voleurs d’âmes en 2 parties
1ère partie : https://www.youtube.com/watch?v=udQXj_Yg_ZM&;t=220s
2ème Partie – * Les Démolisseurs de la Civilisation * : https://www.youtube.com/watch?v=wE9PID4QRhw
Dans sa toute première émission elle nous expose sa démarche personnelle quant à l’éclairage qu’elle nous donne à travers ses films, à propos du culte mondial satanique au pouvoir, et des tactiques appliquées et factuelles de ces voleurs d’âmes pour organiser leur récolte.
Elle nous explique les fondements de la Fabian Society et de ses membres, l’histoire de l’Eugénisme qui a muté plus que jamais aujourd’hui vers le Transhumanisme, les differents outils de contrôle des peuples et de l’ingénierie sociale, ses principaux artisans comme Karl Marx, Margaret Sanger, Aldous Huxley, H.G. Wells, Darwin, les Rockefeller, les Rothschild, les Gates, Soros, etc.
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