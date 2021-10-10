Η ΗΧΟΛΑΛΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑΡΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ

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813 views • October 10, 2021





Αλλά η βεντάλια πλέον έχει ανοίξει κι αυτές οι νέες γονιδιακές θεραπείες ξετυλίγουν μας λένε θαυμαστούς ορίζοντες. Από τη μια η τεχνολογία RNA μπορεί να χρησιμοποιείται για ένα μεγάλο φάσμα ασθενειών με αρχή τον καρκίνο αλλά και να χορηγείται ακόμα και μέσα από…μαρούλια, από την άλλη μπορεί πλέον να μπει σε χρήση η τελευταία λέξη της γενετικής μηχανικής, η μέθοδος CRISPR που έχει τη δυνατότητα ακόμα και να κόψει και να ράψει νεα κομμάτια στην αλυσίδα του DNA. Άλλωστε η τεχνική μας είναι άμεσα χρήσιμη καθώς φαίνεται πως εντόπισαν ποια είναι τα σωστά γονίδια που πρέπει να προσθέσουμε στο ελαττωματικό γονιδίωμα μας για να μπορούμε να επιβιώσουμε σ’αυτόν τον πλανήτη που κυκλοφορεί ετούτος ο ρωμαλέος ιός.



Κι επειδή είναι τόσο αποτελεσματικοί στο να μας θεραπεύουν, ακριβοδίκαια έχουν αναλάβει και τη θεραπεία του κλίματος της γης. Γι’αυτό και στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και φυσικά της ατζέντας 30 η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει εκπονήσει ένα πλήρες σχέδιο ελέγχου της τροφής το οποίο όπως είδαμε συνδιάζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τη γενετική τροποποίηση της πάλι με την προαναφερθείσα μέθοδο γονιδιακής επεξεργασίας. Παράλληλα βλέπουμε στην Αγγλία ελλείψεις σε βενζίνη και τρόφιμα και σε όλο και περισσότερα μεγάλα κράτη αναμένονται προβλήματα με την ενέργεια που θα οδηγήσουν σε blackout κάτι το οποίο είναι ήδη γεγονός στο Λίβανο. Και όλα αυτά μοιραια θα πλήξουν πολύ την παραγωγή και τη διανομή των αγαθών…



Βλέπεις, για να λάβει χώρα μια επανεκκίνηση πρέπει να έχει επέλθει ένα σταμάτημα, μια πλήρης κατάρρευση για να περάσουμε σε μια νέα κατάσταση. Και ενώ το αφεντικό βρισκόταν πάντα καθησυχασμένο διατηρώντας τους ανθρώπους γητευμένους στην πλάνη του, πάντα υπακούωντας συναινετικά στο αφήγημα που τους διαπότιζε, τον τωρινό της Αποκαλύψεως καιρό η στάμνα έσπασε και η Αλήθεια έλαμψε για το ποιός είναι ο εχθρός της ανθρωπότητας και οι μέθοδοι του με αποτέλεσμα ο ίδιος να απειλείται άμεσα από τον αστάθμητο παράγοντα, το μεγάλο δώρο της ελεύθερης βούλησης που οι άνθρωποι μπορούμε πάντα να βάζουμε σε δράση.







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Risk of UK power cuts this winter has increased, says National Grid

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Fuel shortage forces shutdown of main Lebanese power plants



A Shortage of Pilots Looms as the Next Challenge for Airlines



EUROPEAN COMMISSION: A Farm to Fork Strategy



Ελλάδα μου Εξ’αιτίας της αναγκαστικής μεταστροφής της στρατηγικής λόγω του αποτυχημένου πειράματος μαζικού τρυπήματος των Ελλήνων δοκιμάζουν να αφήσουν προσωρινά το μαστίγιο και να αρπάξουν το καρότο απασχολούμενοι λίγο περισσότερο με το να πείσουν τους εμβολιασμένους πως θα είναι ελεύθεροι δίνοντας τους πίσω μια τζούρα από την κανονικότητα που θα ήθελαν αφού πρώτα φυσικά επιδείξουν το ραβδοκώδικα που ήδη στο Ισραήλ έχει λήξει για όσους πέρασαν το εξάμηνο κατοχής του χωρίς να το ανανέωσουνε με μια ακόμα δόση. Άλλωστε μπροστά μας έχουμε μια νέα πρόκληση, την 28η Οκτωβρίου που ως τότε μας είπαν πως αν είμαστε καλά παιδιά θα το σκεφτούν μήπως και μας επιτρέψουν καμια εκδήλωση. Και πάντα δουλεύοντας στα πλαίσια της προστασίας μας ξεκίνησαν νέους εκφοβισμούς για ελέγχους σε μαγαζιά μην τυχόν και εισβάλλει κανένας ατσίμπητος, από έναν ψευδυπουργό γαλουχημένο σε Σταλινικές μεθόδους.Αλλά η βεντάλια πλέον έχει ανοίξει κι αυτές οι νέες γονιδιακές θεραπείες ξετυλίγουν μας λένε θαυμαστούς ορίζοντες. Από τη μια η τεχνολογία RNA μπορεί να χρησιμοποιείται για ένα μεγάλο φάσμα ασθενειών με αρχή τον καρκίνο αλλά και να χορηγείται ακόμα και μέσα από…μαρούλια, από την άλλη μπορεί πλέον να μπει σε χρήση η τελευταία λέξη της γενετικής μηχανικής, η μέθοδος CRISPR που έχει τη δυνατότητα ακόμα και να κόψει και να ράψει νεα κομμάτια στην αλυσίδα του DNA. Άλλωστε η τεχνική μας είναι άμεσα χρήσιμη καθώς φαίνεται πως εντόπισαν ποια είναι τα σωστά γονίδια που πρέπει να προσθέσουμε στο ελαττωματικό γονιδίωμα μας για να μπορούμε να επιβιώσουμε σ’αυτόν τον πλανήτη που κυκλοφορεί ετούτος ο ρωμαλέος ιός.Κι επειδή είναι τόσο αποτελεσματικοί στο να μας θεραπεύουν, ακριβοδίκαια έχουν αναλάβει και τη θεραπεία του κλίματος της γης. Γι’αυτό και στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και φυσικά της ατζέντας 30 η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει εκπονήσει ένα πλήρες σχέδιο ελέγχου της τροφής το οποίο όπως είδαμε συνδιάζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τη γενετική τροποποίηση της πάλι με την προαναφερθείσα μέθοδο γονιδιακής επεξεργασίας. Παράλληλα βλέπουμε στην Αγγλία ελλείψεις σε βενζίνη και τρόφιμα και σε όλο και περισσότερα μεγάλα κράτη αναμένονται προβλήματα με την ενέργεια που θα οδηγήσουν σε blackout κάτι το οποίο είναι ήδη γεγονός στο Λίβανο. Και όλα αυτά μοιραια θα πλήξουν πολύ την παραγωγή και τη διανομή των αγαθών…Βλέπεις, για να λάβει χώρα μια επανεκκίνηση πρέπει να έχει επέλθει ένα σταμάτημα, μια πλήρης κατάρρευση για να περάσουμε σε μια νέα κατάσταση. Και ενώ το αφεντικό βρισκόταν πάντα καθησυχασμένο διατηρώντας τους ανθρώπους γητευμένους στην πλάνη του, πάντα υπακούωντας συναινετικά στο αφήγημα που τους διαπότιζε, τον τωρινό της Αποκαλύψεως καιρό η στάμνα έσπασε και η Αλήθεια έλαμψε για το ποιός είναι ο εχθρός της ανθρωπότητας και οι μέθοδοι του με αποτέλεσμα ο ίδιος να απειλείται άμεσα από τον αστάθμητο παράγοντα, το μεγάλο δώρο της ελεύθερης βούλησης που οι άνθρωποι μπορούμε πάντα να βάζουμε σε δράση.Επικοινωνία: [email protected] Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzelΦίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/ Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokarΠροφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/ Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6 Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-iholalia-ton-dekarologon-tou-megalou-epanastamatimatos EXCLUSIVE – 81% of Covid-19 Deaths in September were people who had been vaccinated according to Public Health data https://theexpose.uk/2021/10/07/81-percent-of-covid-19-deaths-in-september-were-people-who-had-been-vaccinated/ Συγκλονιστικές Ἀποκαλύψεις ἀπό τόν γιατρό χειρουργό ὀγκολόγο Δημήτρη Ἀντωνίου 3-10-2021 https://rumble.com/vnac1h--3-10-2021.html Επιστήμονες ανακάλυψαν γονίδιο που βοηθά στην ανοσολογική απόκριση στον κορονοϊόRisk of UK power cuts this winter has increased, says National GridFuel shortage forces shutdown of main Lebanese power plants https://www.aljazeera.com/news/2021/10/9/fuel-shortage-forces-shutdown-main-lebanese-power-plants A Shortage of Pilots Looms as the Next Challenge for Airlines https://www.msn.com/en-us/money/other/a-shortage-of-pilots-looms-as-the-next-challenge-for-airlines/ar-AAOEuZV EUROPEAN COMMISSION: A Farm to Fork Strategy https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381 Ελλάδα μου https://youtu.be/osjViVyNiFc Keywords vaccinesanalysisconspiracynew world ordercoronavirusglobalisation

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