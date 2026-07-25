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“ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΘΙΧΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΣΟΔΟΜΟΝΟΜΟΣ, ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ! ΒΛΑΣΦΗΜΩΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ” https://rumble.com/v7d8rbc-antichrists-blasphemous-sodomites-of-the-greek-sodomparliament.html . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=W5LMM-6yALs .
ΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΗΞΕΡΑΝ ΟΤΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΑ ΑΝΟΜΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ… ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ... ΓΙΑΤΙ «ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΕΙΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΨΕΥΤΟΓΟΝΕΙΣ, ΤΗΝ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ, ΤΑ ΜΜΕξαπάτησης, ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΣΑΤΑΝΟ-YOUTUBE… ΤΙΣ ΣΟΔΟΜΟΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΓΗ ΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟY ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΟΔΟΜΟΝΟΜΟΥΣ».
ΣΤΗΝ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ 15 ΕΤΩΝ ΤΟ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΟ (ΣΟΔΟΜΟ- NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4491, ΆΡΘΡΟ 3 [13/10/2017, Αρ. Φύλλου 152]), ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥΣ... ΓΕΝ. 1, 27: "ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ"… ΟΧΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ. ΓΕΝ. 19,23 Ο ΗΛΙΟΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ, ΚΑΙ ΛΩΤ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΣΗΓΩΡ, ΓΕΝ. 19,24 ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΡΕΞΕΝ ΕΠΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΘΕΙΟΝ, ΚΑΙ ΠΥΡ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΕΝ. 19,25 ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΩΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΓΕΝ. 19 ,26 ΚΑΙ ΕΠΕΒΛΕΨΕΝ Η ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΙΣΩ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΣΤΗΛΗ ΑΛΟΣ. ΓΕΝ. 19,27 ΩΡΘΡΙΣΕ ΔΕ ΑΒΡΑΑΜ ΤΩ ΠΡΩΪ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ, ΟΥ ΕΙΣΤΗΚΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΥΡΙΟΥ. ΓΕΝ. 19,28 ΚΑΙ ΕΠΕΒΛΕΨΕΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΕ, ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕ ΦΛΟΞ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΩΣΕΙ ΑΤΜΙΣ ΚΑΜΙΝΟΥ. ΓΕΝ. 19,29 ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΤΩ ΕΚΤΡΙΨΑΙ ΚΥΡΙΟΝ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΙΚΟΥ, ΕΜΝΗΣΘΗ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟΝ ΛΩΤ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΕΝ ΤΩ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΙ ΚΥΡΙΟΝ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΕΝ ΑΙΣ ΚΑΤΩΚΕΙ ΕΝ ΑΥΤΑΙΣ ΛΩΤ.
ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: «ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ».
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: 1. «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. H Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού• τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις». ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΑΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΒΑΝΑΥΣΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ;
Άρθρο 5 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». ΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ «ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ» ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΒΑΝΑΥΣΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ; ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019, ΑΠΟ ΕΔΩ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ: https://rumble.com/v7d8rbc-antichrists-blasphemous-sodomites-of-the-greek-sodomparliament.html .