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[VOSTR] Chemtrails: what in the world are they spraying? | Traînées chimiques dans les cieux
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94 views • February 11, 2021
« Tout le monde a déjà vu des traînées de nuages blancs derrière les avions à réaction, s'étendant d'un horizon à l'autre, transformant finalement le ciel en une brume obscure. Notre intelligence innée nous dit qu'il ne s'agit pas de simples traînées de vapeur provenant de moteurs à réaction, mais personne n'a encore sondé les questions : QUI fait cela et POURQUOI. Avec la sortie de cette vidéo, tout cela a changé. Voici l'histoire d'une industrie en plein développement appelée géo-ingénierie, dirigée par des scientifiques, des entreprises et des gouvernements qui ont l'intention de changer le climat mondial, de contrôler le temps et de modifier la composition chimique du sol et de l'eau - tout cela soi-disant pour le bien de l'humanité. Bien que les autorités insistent sur le fait que ces programmes n'en sont qu'à la phase de discussion, il est évident qu'ils sont en cours depuis 1990 environ et que leurs effets ont été dévastateurs pour les cultures, la faune et la santé humaine. Nous sommes aspergés de substances toxiques sans notre consentement et, pour comble d'insulte, ils nous mentent à ce sujet. »
Produit par G. Edward Griffin,
Michael Murphy, et Paul Wittenberger
Source vidéo :
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=7C5TFTkblKQ
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
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