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Молитва Света Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
VictoriaRA
VictoriaRA
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44 views • December 19, 2020

Молитва Света Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. https://youtu.be/sGqdq5MennU

Изполнение, Музыка Автора.

https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
 МОЛИТВА СВЕТА

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ПоРАзи Своим Светом Тьму!


Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ возполняюсь Тобой!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ излучаю Свет!


Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ОтРАжает Тьму!

«Повторяя Молитву Света, человек входит под Покров Матери Мира и Наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолютной Фохатической Энергией. Это — Сильнейшая Защита от тёмных».

«Особенно Спасительной сегодня Является Световая Молитва — Молитва визуализации и будущей трансформы Преображённого сознания. Её Вибрации сильны и позволят легко перейти в Новое Измерение всем, кто сознательно примет Эту Молитву и соделает своим оберегом. Её можно петь, шептать, читать на чётках, мысленно повторять про себя, от этого Её Сила не умаляется!»

«Молитва Света — Это Световой Щит Матери Мира». (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).

Подробнее о Молитве Света: «О Молитве Света» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/o-molitve-sveta

«Виктория ПреобРАженская о Защите на тонком плане и Молитве Света» https://usmalos.com/novosti/2019/09/11/viktoriya-preobrazhenskaya-o-zaschite-na-tonkom-plane-i-molitve-sveta/

«Виктория ПреобРАженская о Молитве Света и Кресте» https://usmalos.com/novosti/2018/12/17/viktoriya-preobrazhenskaya-o-molitve-sveta-i-kreste/

Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj 

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/09/08/zemlyane-razoblachajte-antihrista-i-ego-sistemu-zver-prosmotr-opasen-dlya-biorobotov-i-zombi-video/

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Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

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