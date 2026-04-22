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BREAKING: Iran–Hormuz Crisis, Daniel 10 | Trump Reads 2 Chronicles 7 — Collision Course
Ark of Grace Ministries
Ark of Grace Ministries
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279 views • 3 months ago

Prayer Lines now available Mon - Fri, 9am-5pm ET. CALL 845-743-6500 or 845-743-2583


The Revelationary War is available NOW! Get your copy here: https://buff.ly/4fnuDd7

Preorder Amanda’s second book, Brace for Impact: https://buff.ly/PiQgPcE


Music Copyright References:


-131615741-Awards Inspirational Cinematic Music (Short 3) [Upbeat Nomination Epic Orchestra]

Stock Media provided by JadSound / Pond5

-21981893-Corporate And Inspirational Cinematic Background Music (1.00 Minutes Version)

Stock Media provided by StockAudios / Pond5

-151471022-Uplifting Inspirational Corporate

Stock Media provided by Patrick_Schlebes / Pond5

-154756307-Magic Fireflies Loop Version2(Modern And Relaxing Background)

Stock Media provided by Lesya_NZ / Pond5

-123859534-Successful Product Presentation 60S - P5

Stock Media provided by Wolfgangwoehrle / Pond5

-105166597-Believe in You (Inspirational And Uplifting)- P5

Stock Media provided by DivaProductionMusic / Pond5

Music License: https://www.pond5.com/legal/license/20230221

Purchase ID/Date: 7365245 / 9-29-2023

Website: https://arkofgrace.org

Prayer Requests: https://arkofgrace.org/prayer-requests

Donate: https://arkofgrace.org/donate

Partners: https://arkofgrace.org/ministry-partners


🖥 Follow Amanda Grace: 👇

YOUTUBE @ArkOfGraceMinistries

Rumble @ArkOfGraceMinistries

X/Twitter @AmandaGrace_AOG

Facebook @ArkOfGraceMinistry

Instagram @ArkOfGrace88

TIK TOK @arkofgraceministries

TELEGRAM @arkofgraceministries

Truth @ArkOfGraceMinistries



Keywords
prophecyamanda graceark of grace ministries
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