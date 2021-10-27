1 sur 5 le film contre la pédocriminalité

1 sur 5Film de Karl Zéro"Les choses ne bougent vraiment que lorsque la France du sommet ne peut plus éviter le changement.""L'histoire le démontre. C'est quand la France est en colère que ça change vraiment. Les avancées pour en finir avec le fléau de la pédocriminalité dépendent donc du basculement définitif de l'opinion publique, c'est-à-dire de vous. Qui ne dit mot consent."[40:32]"L'aliénation parentale est l'arme fatale utilisée par les magistrats pour anéantir la parole d'un enfant et le parent protecteur."[1:07:31]"Un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs."Le film :