La misión de Steven D. Kelley es reaccionar contra la pedofilia de Gordon Getty y Donald Trump.

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Este concepto de entumecimiento, de la indiferencia a la corrupción es un
problema, si se quiere. Y saben, con nuestra misión, por supuesto, Ocupar el
Getty, nos enorgullecemos de ser básicamente la cúspide de la exposición de la
corrupción o la cúspide de, bueno, digamos, la madre, la bisabuela, el bisabuelo
de todas las conspiraciones. Nuestra misión es exponer lo más horrible que
puedas imaginar bajo el Museo El Getty en California, museo perteneciente a
Gordon Getty y a la Corona Británica, el padre de Gordon Getty, Jean Paul Getty,
antes de morir en 1976 consolidó la Pedofilia a nivel industrial escondiendo el
tráfico de niños tras el transporte internacional de las obras de Arte. En los
subterráneos bajo el Getty, a una milla por debajo de la tierra, en las montañas de
Santa Mónica incluso torturan gatitos, supongo que también lo hacen allá abajo;
no merecemos que torturen a nuestros niños y niñas, a jóvenes, a nuestros gatos y
animales, no, no los merecemos. Además de traficar a infantes, los hacen
esclavos sexuales y terminan canibalizándolos. Y el líder de esta criminalidad es
Gordon Getty, quien heredó este negocio de pedofilia de su padre Jean Paul
Getty. Incluso los ex presidentes de los Estados Unidos y de muchos gobiernos
son pedófilos y caníbales, incluso Donald Trump, Jeﬀrey Epstein y parte del
gabinete es parte de este círculo pedófilo canibalistico.