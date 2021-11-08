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08.11.2021. Запрет богослужений в Карелии (Выпуск № 225 часть II (2)).
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5167 views • November 05, 2021
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:59 Из лояльных военных и полицаев ,сформируют карательные отряды для борьбы с населением !//Америка США. https://www.youtube.com/watch?v=DYp3F-4fZNQ.
09:48 Письмо слушателя. ХИМТРЕЙЛЫ.
13:06 Москва, едкий дым! Газовая атака?! https://www.youtube.com/watch?v=Oz_fXD7oXGM.
14:20 Письмо слушателя. Пиявки умирают от крови привитых.
14:25 Крик души. В России еще остались живые, не спящие люди?
https://www.youtube.com/watch?v=gL9Fp6CWv-4.
20:07 Девятов А.П. "Цирк и кино" 14-10-2021. https://www.youtube.com/watch?v=9x71N8xM3NU.
34:35 ГОВОРИЛИ ВСЕМ СНИМАЙТЕ ДЕНЬГИ НАЛИЧНЫМИ! ДОЖДАЛИСЬ! https://ok.ru/video/3321131502260.
44:10 Как получить медотвод прямо на пункте вакцинации – профессор Редько. https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/kak-poluchit-medotvod-pryamo-na-punkte-vaktsinatsii-professor-redko/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com.
45:12 Письмо слушателя. ДВА ВИДА ТЕСТОВ.
47:10 Все по плану, Володя. Каждый третий оформил кредит. Пусть сидят дальше. ГРЕФ ПРОБОЛТАЛСЯ ОБ АФЕРЕ. https://www.youtube.com/watch?v=4HFeRAGZrEs.
51:57 Как деградировали служители нашей церкви! Клоунада не верующих в Бога мужчин. https://www.youtube.com/watch?v=cipT_hoa7Vw.
54:34 Записки игумении Таисии. Аудиокнига. Очень благодатная! Всем советую! Читает Лариса Белогурова. https://www.youtube.com/watch?v=SOlDESzZO_g.
01:03:30 Как деградировали служители нашей церкви! Клоунада не верующих в Бога мужчин. https://www.youtube.com/watch?v=cipT_hoa7Vw.
01:07:33 Отцы, что вы творите, одумайтесь!!! Новинка от РПЦ МП -"крестины он-лайн". https://www.youtube.com/watch?v=p1uWlYt5OHw.
Сегодня мы увидим, как население в разных странах травят различными способами. Послушаем лекцию Девятова о пандемии и модном заболевании. Узнаем способ как получить медотвод от вакцинации, также увидим, что существуют два вида тестов: положительный и отрицательный. Увидим как деградировали современные служители церкви. Послушаем записки игумении Таисии.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:59 Из лояльных военных и полицаев ,сформируют карательные отряды для борьбы с населением !//Америка США. https://www.youtube.com/watch?v=DYp3F-4fZNQ.
09:48 Письмо слушателя. ХИМТРЕЙЛЫ.
13:06 Москва, едкий дым! Газовая атака?! https://www.youtube.com/watch?v=Oz_fXD7oXGM.
14:20 Письмо слушателя. Пиявки умирают от крови привитых.
14:25 Крик души. В России еще остались живые, не спящие люди?
https://www.youtube.com/watch?v=gL9Fp6CWv-4.
20:07 Девятов А.П. "Цирк и кино" 14-10-2021. https://www.youtube.com/watch?v=9x71N8xM3NU.
34:35 ГОВОРИЛИ ВСЕМ СНИМАЙТЕ ДЕНЬГИ НАЛИЧНЫМИ! ДОЖДАЛИСЬ! https://ok.ru/video/3321131502260.
44:10 Как получить медотвод прямо на пункте вакцинации – профессор Редько. https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/kak-poluchit-medotvod-pryamo-na-punkte-vaktsinatsii-professor-redko/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com.
45:12 Письмо слушателя. ДВА ВИДА ТЕСТОВ.
47:10 Все по плану, Володя. Каждый третий оформил кредит. Пусть сидят дальше. ГРЕФ ПРОБОЛТАЛСЯ ОБ АФЕРЕ. https://www.youtube.com/watch?v=4HFeRAGZrEs.
51:57 Как деградировали служители нашей церкви! Клоунада не верующих в Бога мужчин. https://www.youtube.com/watch?v=cipT_hoa7Vw.
54:34 Записки игумении Таисии. Аудиокнига. Очень благодатная! Всем советую! Читает Лариса Белогурова. https://www.youtube.com/watch?v=SOlDESzZO_g.
01:03:30 Как деградировали служители нашей церкви! Клоунада не верующих в Бога мужчин. https://www.youtube.com/watch?v=cipT_hoa7Vw.
01:07:33 Отцы, что вы творите, одумайтесь!!! Новинка от РПЦ МП -"крестины он-лайн". https://www.youtube.com/watch?v=p1uWlYt5OHw.
Сегодня мы увидим, как население в разных странах травят различными способами. Послушаем лекцию Девятова о пандемии и модном заболевании. Узнаем способ как получить медотвод от вакцинации, также увидим, что существуют два вида тестов: положительный и отрицательный. Увидим как деградировали современные служители церкви. Послушаем записки игумении Таисии.
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