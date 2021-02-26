© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
По следам ПЛАНдемии: Сценарий коронакризиса 1999 - 2025 гг
Follow
1
Download MP3
Share
Report
157 views • February 26, 2021
В фильме показаны:
1. Документы о закупке средств диагностики COVID-19 еще в 2017 году на сайте Всемирного Банка:
https://web.archive.org/web/20200906215752if_/https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215
2. Как глобалисты планировали порабащение мира через респираторные заболевания начиная с 1999 года когда они получили патент на короновирусы.
3. Собственно "Событие 201" перевод на русский. Данное событие в точности описывало, что нас ожидало через 2 месяца, а именно "пандемия". Оно проходило в Нью-Йорке 18 октября 2019 года. По сути это инсценировка ПЛАНдемии.
4. Сроки окончания ПЛАНдемии по контролю и отъему прав человека у населения планеты:
http://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Project.pdf
5. Странности вакцины РФ от COVID-19.
1. Документы о закупке средств диагностики COVID-19 еще в 2017 году на сайте Всемирного Банка:
https://web.archive.org/web/20200906215752if_/https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215
2. Как глобалисты планировали порабащение мира через респираторные заболевания начиная с 1999 года когда они получили патент на короновирусы.
3. Собственно "Событие 201" перевод на русский. Данное событие в точности описывало, что нас ожидало через 2 месяца, а именно "пандемия". Оно проходило в Нью-Йорке 18 октября 2019 года. По сути это инсценировка ПЛАНдемии.
4. Сроки окончания ПЛАНдемии по контролю и отъему прав человека у населения планеты:
http://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Project.pdf
5. Странности вакцины РФ от COVID-19.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.