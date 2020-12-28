Manipularea și controlul omului prin inginerie genetică și nano-tehnologie

Profesorul Charles Morgan susține o conferință la West Point soldaților americani din Divizia de informații vizuale despre cea mai recentă tehnologie din domeniul Bio-războiului, reprogramării ADN și exploatării celulelor umane .

VACCINUL va putea schimba nu numai ADN-ul uman, dar poate permite, de asemenea, gândurilor și acțiunilor unei persoane să fie influențate de controlul de la distanță. Tehnologia există absolut și va fi utilizată în masă prin implementarea CV19 vaxi.



Dacă urmăriți acest videoclip, îl veți vedea pe profesor confirmând că acum este posibil să controlați mintea altei persoane prin telecomandă și, de asemenea, să controlați mișcările fizice ale corpului, gânduri și funcții .. Aceasta NU este o teorie a conspirației, acesta este un FAPT absolut !! Vreau, de asemenea, să spun că chiar și această tehnologie este încă departe de ultimele progrese care sunt păstrate din domeniul public și sunt adesea utilizate împotriva publicului larg. Îmi amintesc că am văzut un documentar online acum mulți ani în care un denunțător a afirmat că tehnologia actuală pe care o vedem adusă în domeniul public este deja veche de peste 25 de ani.



Profesorul dezvăluie că acum pot stoca și ascunde imagini și filme în ADN și bacterii, el mai spune că doar 1 gram de ADN uman poate stoca echivalentul a 7 MILIOANE de iPad-uri, gândiți-vă la asta, doar 1 gram, este absolut uimitor! !! El spune că informațiile și imaginile pot fi, de asemenea, stocate în bacterii pe corpul uman, care pot fi apoi plasate într-un vas și informațiile eliminate și, de asemenea, că atunci când aceleași bacterii se reproduc, descendenții vor fi, de asemenea, codificați cu aceleași informații. El spune, de asemenea, că este posibil să programați o celulă și să o direcționați către orice parte a corpului, inclusiv creierul, care poate fi apoi reprogramat și controlat de la o forță exterioară.



Aceasta înseamnă că CV19 vaxi poate conține toată tehnologia pe care o veți auzi în acest videoclip și este infricosatoar, ce poate face aceeași tehnologie atunci când sunt pregătite să țintească și să atace !!! Acesta este nivelul de acuratețe al acestei tehnologii, încât nanobotii miniaturali cu dimensiunea particulelor de praf pot fi programați pentru a ataca orice porțiune a corpului pentru a livra o sarcină utilă sau un virus direct în fluxul sanguin, organe, creier, ochi etc. Celulele ADN reprogramate poate, de asemenea, să stea inactivă în orice porțiune a corpului către care a fost direcționat și poate rămâne acolo nedetectat până când nu este emis semnalul electronic adecvat pentru a-l reactiva.



El mai spune că pot gestiona și schimba amintirile și percepția oamenilor și că nici măcar nu au nevoie să-i convingă, tot ce este necesar este să-și schimbe memoria prin imagini audio și vizuale, cu alte cuvinte TV, care este exact modul în care publicul larg a fost ademenit să creadă în marea Corona.

Dacă ești Creștin, trebuie să știi că aceste Vaxi le vor permite luciferienilor să-ți schimbe ADN-ul și să-ți modifice percepția despre Dumnezeu, de fapt, vei fi programat sa-l urasti!!!

De asemenea, merită menționat faptul că pot ȘTERGE amintirile și le pot instala pe cele FALSE, doar imaginați-vă dacă acest lucru este folosit pentru a înșela locuitorii pământului în închinarea fiarei și, bineînțeles, VA FI, pentru că exact asta a fost creat pentru a face ....