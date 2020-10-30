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Covid-19, gestion sanitaire, tests PCR, vaccins ARN, stress : l'analyse d'Alexandra Henrion-Caude
luciole
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12 views • October 30, 2020
26 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=lvO5LN3Wx44
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ

Que sait-on du covid-19 ? Quel est l’état de la situation en France ? Pourquoi les tests PCR ne sont-ils pas fiables ? Pourquoi ne peut-on affirmer que nous sommes dans une « deuxième vague » ? Quels sont les dangers des vaccins ARN ? Autant de questions majeures auxquelles Alexandra Henrion-Caude répond pour Nexus. Généticienne, spécialiste de l’ARN et ancienne directrice de recherche à l’Inserm, elle nous apporte un éclairage édifiant sur la gestion de la crise sanitaire et une compréhension plus large de ce que l’on sait de ce coronavirus. Elle a également fondé l’institut Simplissima : https://www.simplissima.org/
(interview du 13 octobre)

Sources :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23164/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23164/directeur-de-recherche.html

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7152/2013_16_14.pdf?sequence=3&;isAllowed=y

http://ipubli-inserm.inist.fr/bitstream/handle/10608/6932/2011_04_42.pdf?sequence=1&;isAllowed=y

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=909

http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-vitamine-d-et-covid-19/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/

https://www.clinisciences.com/achat/cat-sars-cov-2-antigenes-proteines-5102.html

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-mieux-decrire-proteine-spike-pour-ameliorer-diagnostic-et-perspectives-vaccinales

http://www.francesoir.fr/societe-sante/tout-ce-que-lon-ne-nous-dit-pas-sur-les-tests-pcr-epidemie-de-tests

http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-vitamine-d-et-covid-19/

https://presse.inserm.fr/quand-le-stress-affaiblit-les-defenses-immunitaires/38527/

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