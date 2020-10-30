© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Covid-19, gestion sanitaire, tests PCR, vaccins ARN, stress : l'analyse d'Alexandra Henrion-Caude
Follow
0
Download MP3
Share
Report
12 views • October 30, 2020
26 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=lvO5LN3Wx44
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
Que sait-on du covid-19 ? Quel est l’état de la situation en France ? Pourquoi les tests PCR ne sont-ils pas fiables ? Pourquoi ne peut-on affirmer que nous sommes dans une « deuxième vague » ? Quels sont les dangers des vaccins ARN ? Autant de questions majeures auxquelles Alexandra Henrion-Caude répond pour Nexus. Généticienne, spécialiste de l’ARN et ancienne directrice de recherche à l’Inserm, elle nous apporte un éclairage édifiant sur la gestion de la crise sanitaire et une compréhension plus large de ce que l’on sait de ce coronavirus. Elle a également fondé l’institut Simplissima : https://www.simplissima.org/
(interview du 13 octobre)
Sources :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23164/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23164/directeur-de-recherche.html
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7152/2013_16_14.pdf?sequence=3&;isAllowed=y
http://ipubli-inserm.inist.fr/bitstream/handle/10608/6932/2011_04_42.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=909
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-vitamine-d-et-covid-19/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
https://www.clinisciences.com/achat/cat-sars-cov-2-antigenes-proteines-5102.html
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-mieux-decrire-proteine-spike-pour-ameliorer-diagnostic-et-perspectives-vaccinales
http://www.francesoir.fr/societe-sante/tout-ce-que-lon-ne-nous-dit-pas-sur-les-tests-pcr-epidemie-de-tests
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-vitamine-d-et-covid-19/
https://presse.inserm.fr/quand-le-stress-affaiblit-les-defenses-immunitaires/38527/
👉 Suivez-nous sur la page Facebook de NEXUS pour ne rien rater de nos prochaines actualités : https://www.facebook.com/magazine.nexus/
📬📱 Notre magazine papier https://www.nexus.fr
🤓❤️ NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Nexus vous propose du contenu web gratuit, un magazine et un site internet sans pub. Pour que nous puissions continuer notre travail vous pouvez :
✅ Faire un DON sur Tipeee ou PayPal : https://www.paypal.com/paypalme/nexusdon
✅ Vous abonner au magazine Papier
✅ Acheter nos numéros à l'unité : https://bit.ly/FeuilleterNexus
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
Que sait-on du covid-19 ? Quel est l’état de la situation en France ? Pourquoi les tests PCR ne sont-ils pas fiables ? Pourquoi ne peut-on affirmer que nous sommes dans une « deuxième vague » ? Quels sont les dangers des vaccins ARN ? Autant de questions majeures auxquelles Alexandra Henrion-Caude répond pour Nexus. Généticienne, spécialiste de l’ARN et ancienne directrice de recherche à l’Inserm, elle nous apporte un éclairage édifiant sur la gestion de la crise sanitaire et une compréhension plus large de ce que l’on sait de ce coronavirus. Elle a également fondé l’institut Simplissima : https://www.simplissima.org/
(interview du 13 octobre)
Sources :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23164/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23164/directeur-de-recherche.html
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7152/2013_16_14.pdf?sequence=3&;isAllowed=y
http://ipubli-inserm.inist.fr/bitstream/handle/10608/6932/2011_04_42.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=909
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-vitamine-d-et-covid-19/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
https://www.clinisciences.com/achat/cat-sars-cov-2-antigenes-proteines-5102.html
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-mieux-decrire-proteine-spike-pour-ameliorer-diagnostic-et-perspectives-vaccinales
http://www.francesoir.fr/societe-sante/tout-ce-que-lon-ne-nous-dit-pas-sur-les-tests-pcr-epidemie-de-tests
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-vitamine-d-et-covid-19/
https://presse.inserm.fr/quand-le-stress-affaiblit-les-defenses-immunitaires/38527/
👉 Suivez-nous sur la page Facebook de NEXUS pour ne rien rater de nos prochaines actualités : https://www.facebook.com/magazine.nexus/
📬📱 Notre magazine papier https://www.nexus.fr
🤓❤️ NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Nexus vous propose du contenu web gratuit, un magazine et un site internet sans pub. Pour que nous puissions continuer notre travail vous pouvez :
✅ Faire un DON sur Tipeee ou PayPal : https://www.paypal.com/paypalme/nexusdon
✅ Vous abonner au magazine Papier
✅ Acheter nos numéros à l'unité : https://bit.ly/FeuilleterNexus
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.