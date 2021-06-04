Pr Montagnier C'est tres simple. Les variants viennent des vaccinations. 12 mai 2021

Dans un entretien du 12 mai, le Pr Luc Montagnier confirme les risques de la vaccination.



Journaliste 0' : D’où viennent les variants ?



Pr. Montagnier : Alors c’est très simple. Les variants viennent des vaccinations...



Journaliste 3'10 : Quand on regarde les courbes de l’OMS depuis qu’on a vacciné en janvier, les courbes de contamination explosent et également le nombre de morts, notamment des jeunes avec ces thromboses, ... Quel est votre regard sur cette vaccination massive alors qu’il y aurait des traitements qui marchent et pas chers ?



Pr. Montagnier : C’est une énorme erreur scientifique et une faute médicale inacceptable dans l’histoire. On fera un bilan un jour de tout ça car c’est effectivement la vaccination qui a créé les variants. Le virus de Chine face au vaccin va mourir ou trouver une solution. Les nouveaux variants sont la résultante des vaccinations. Et donc vous voyez toujours dans les pays, même pour l'Inde maintenant, la courbe des vaccinations et la courbe des morts qui se suivent.



Journaliste : Comment peut-on vacciner en période épidémique ?



Pr. Montagnier : C'est impensable ! Le silence ! Beaucoup de gens savent ça, les épidémiologistes le savent tout ça. Ce sont des anticorps produits par le virus qui permettent à l'infection d'être plus forte. C'est ce que l'on appelle les Antibody Depending Enhancements (ADE), c'est-à-dire des anticorps qui favorisent une infection. L'anticorps va se fixer sur le virus [puis les anticorps vont se fixer sur des récepteurs des macrophages et permettre l'infection des macrophages]. Il est clair que les nouveaux variants sont créés par la sélection des anticorps produits par la vaccination, premièrement. Mais, deuxièmement, [l'ARN messager de Pfizer est enrichi en GC (Guanine-Cytosine), les liaisons étant plus fortes que les liaisons Adénine-Uracile]; la nature a choisi de varier avec un concept qui est connu des artistes mais pas des scientifiques, les séries harmoniques de nombres, notamment la série Fibonacci. Tous les variants ont de plus en plus des séries Fibonacci à partir du ratio Adénine-Uracile sur Guanine-Cytosine [...] mais pas le vaccin qui est enrichi en GC pour le rendre plus stable.



Journaliste : Aujourd'hui, on vient d'apprendre que le pass vaccinal a été voté.



Pr. Montagnier : C'est honteux, scandaleux ! Et en plus, il y aura de plus en plus d'accidents avec les vaccins. On va s’apercevoir qu’il y a des cancers, etc. On n'est qu'au début là. [...] Le vaccin fait la protéine de "Spike", de surface du virus, en assez grande quantité, donc vous avez des anticorps qui sont les plus dangereux parce qu'ils pourront favoriser l'infection. Donc, c'est pour ça que vous avez davantage de gens infectés après la vaccination.



Journaliste : Demain, on vous oblige à vous vacciner, qu'est-ce que vous faites ?



Pr. Montagnier : Je refuse d'être vacciné. Ma conscience me dit de ne pas se vacciner.



Journaliste : Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux 200 000 médecins généralistes ?



Pr. Montagnier : Comportez-vous en médecins et non pas en moutons, et surtout vous avez peur. Ils ont peur de l'ordre des médecins [qui] essaie de faire le forcing [en disant] : "si vous ne vaccinez pas, vous êtes un mauvais médecin".