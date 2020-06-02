Dott.Alberto Zangrillo: Dal punto di vista clinico il virus non esiste più

RAI3-Mezz’ora in più – “Se vuole le dico la verità e gliela dico ufficialmente in modo che tutti gli italiani se ne facciano una ragione. Oggi è il 31 di maggio (2020) e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente che alla fine del mese e all’inizio di giugno per una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus praticamente dal punto di vista clinico non esiste più…terrorizzare il Paese è qualcosa di cui qualcuno si deve prendere la responsabilità”. Professor Alberto Zangrillo, Primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare ospedale San Raffaele di Milano, e Primario dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva e Rianimazione Generale, IRCCS Ospedale San Raffaele e dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione San Raffaele