BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

😱 Ultra PROCESSED Foods 🥤🍔🍟🌯🧁
Dr. John Bergman D.C.
Dr. John Bergman D.C.
159 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
118 views • 3 months ago

Ultra Processed Foods Article: https://adaptivephysiology.com/articles/a/340/ultra-processed-foods

Ultra Processed Foods, The Silent Killer Hiding in Your Kitchen eBook: https://adaptivephysiology.com/articles/a/341/ultra-processed-foods


Adaptive Physiology Website: https://adaptivephysiology.com/

Dr. B VIP website: https://www.drbvip.com/

RUMBLE: https://rumble.com/c/DrJohnBergmanDC

BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/johnbergman/

ODYSEE: https://odysee.com/@DrJohnBergman:1


Dr. B’s Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/drjohnbergman/

Dr. B’s Website

https://drjohnbergman.com/


TikTok

https://www.tiktok.com/@dr.bergmandc

Instagram

https://www.instagram.com/drjohnbergman/


Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/us/podcast/dr-john-bergman-d-c/id1698300636

Spotify

https://open.spotify.com/show/5JxL2dglseqZVGnEhBKLwB


Contact Dr. B's Office to schedule your appointment!

Call: (1) 714-962-5891


HUNTINGTON BEACH CLINIC:

18582 Beach Blvd #22,

Huntington Beach, CA 92648


http://bergmanchiropractic.com


Office Hours:

Mon - Thur 7:00 AM – 5:30 PM

Lunch Break 11:00 AM - 1 PM

Fri - Sun Closed

Public Holidays Closed



MEXICO CLINIC:

Grand Hotel Tijuana

4558 Agua Caliente Blvd. Ste. CC 1B, Tijuana, Mexico


https://www.holisticcare.com/corrective-chiropractic/


Office Hours:

Mon - Fri 9:00 AM – 6:00 PM

Lunch Break 12:30 PM – 1:30 PM

Sat 9:00 AM – 2:00 PM

Sun Closed

Public Holidays Closed



American Biodental Center in Tijuana, Mexico:

https://americanbiodental.com



Dr. Bergman D.C. is available for Skype and Phone consultations, which you can schedule by using the link below:

https://drjohnbergman.com/booking/


For Media and Business Inquiries, contact:

[email protected]


#food #nutrition #foodlover

Keywords
healthhealingholistic
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump and Fauci: The Nefarious Tag Team Executing the Genetic Kill Switch on Humanity

Trump and Fauci: The Nefarious Tag Team Executing the Genetic Kill Switch on Humanity

Mike Adams
Escaping the Medical Fear Machine: Why Terrain Theory Is the Key to True Health Freedom

Escaping the Medical Fear Machine: Why Terrain Theory Is the Key to True Health Freedom

Mike Adams
Discover the best times to eat oatmeal for optimal benefits

Discover the best times to eat oatmeal for optimal benefits

Laura Harris
Bright Daytime Light Exposure Linked to Earlier Bedtimes and Deeper Sleep, Study Finds

Bright Daytime Light Exposure Linked to Earlier Bedtimes and Deeper Sleep, Study Finds

Coco Somers
Federal Health Officials Urge States to Phase Out Mercury-Containing Dental Fillings

Federal Health Officials Urge States to Phase Out Mercury-Containing Dental Fillings

Morgan S. Verity
The overlooked nutrient 91.7% of Americans are missing: Why choline matters now more than ever

The overlooked nutrient 91.7% of Americans are missing: Why choline matters now more than ever

Willow Tohi
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy