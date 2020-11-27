Μοναχός Δομέτιος, ένας Αγιορείτης ανάμεσά μας

Γεύση από Άγιο Όρος, μας δίνουν οι “24 ΩΡΕΣ” οι οποίες φέρνουν στο προσκήνιο έναν σπουδαίο άνθρωπο με μεγάλη και πολυεπίπεδη προσφορά.

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου μας συστήνει τον Αγιορείτη Μοναχό Δομέτιο ο οποίος έζησε για 20 χρόνια στην Ιερά Μονή Διονυσίου, δίπλα από τον γέροντα Παπαχαράλαμπο (Χαράλαμπο Διονυσιάτη) και άλλες μεγάλες πνευματικές μορφές του Αγίου Όρους όπως ο Άγιος Παϊσιος.

Γιος του πρώην Αρχηγού Αστυνομίας Κύπρου Φρίξου Γιάγκου, ο Δομέτιος ενώ βρισκόταν για σπουδές στην Ελλάδα, ξεκινά όπως όλοι οι νέοι τις προσωπικές του αναζητήσεις για τις έννοιες της ζωής και τους λόγους της ύπαρξής μας.

Οι προσπάθειές του στην κοσμική ζωή είναι άκαρπες, μέχρι που μεταβαίνει ως επισκέπτης στο Άγιον Όρος και έρχεται αντιμέτωπος με τις δικές του αλήθειες και τις απαντήσεις που έψαχνε.

Ο δρόμος του ήταν πλέον καθορισμένος, όμως είχε να αντιμετωπίσει την αντίδραση του πατέρα του ο οποίος δεν ονειρευόταν αυτό το μέλλον για το παιδί του.

Τελικά μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος και μια συνάντηση με τον Άγιο Παϊσιο θα κάμψει και την τελευταία του αμφιβολία για τον δρόμο που έταξε η ζωή στον γιο του.

Ο Δομέτιος περνά τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής του δίπλα από τον Παπαχαράλαμπο Διονυσιάτη, έναν πνευματικό άνθρωπο ο οποίος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ζωής του.

Η κοίμηση του όμως, του αφήνει ένα μεγάλο κενό, γεγονός που τον οδηγεί πίσω στην Κύπρο με τον στόχο ζωής του πλέον να είναι η προσφορά στη γη που τον γέννησε.

Ο π. Δομέτιος είναι ένας από τους σπουδαιότερους Αγιογράφους, με τις αγιογραφίες του να κοσμούν δεκάδες Ναούς και Μονές σε ολόκληρη την Κύπρο ενώ έχει προσφέρει πολλά και σε εμπόλεμες περιοχές της Συρίας όπου βρίσκονται χριστιανοί.

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και προάγει βυζαντινές τεχνικές όπως η επιχρύσωση με τη μέθοδο του στιλβωτού και η αγιογραφία με αυγοτέμπερα.

Δίνει μεγάλο αγώνα για αναβίωση της αγγειοπλαστικής στο χωριό του Άγιο Δημήτριο Μαραθάσας καταφέρνοντας να αναγνωριστεί ως άϋλη κληρονομιά της ΟΥΝΕΣΚΟ, ενώ παράλληλα ασχολείται με την γεωργία.

Μέσα από το εργαστήρι του επιδιώκει και δίνει την ευκαιρία σε νέα παιδιά να μπουν στον κόσμο της αγιογραφίας και άλλων εκκλησιαστικών τεχνών, ενώ παράλληλα προσφέρει αθόρυβα στον συνάνθρωπό του.

Σε ένα κατανυκτικό επεισόδιο, θα μάθουμε άγνωστες πτυχές της ζωής των Μοναχών του Αγίου Όρους, στιγμές από την καθημερινότητα πνευματικών ανθρώπων και θα γνωρίσουμε ένα άνθρωπο σύμβολο προσφοράς στην ιστορία και την παράδοση του τόπου μας.



Πηγή: “24 ΩΡΕΣ”

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