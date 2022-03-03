Questions and Answers session together with John Smith from Common Law Court

Bitte denkt dran: Umso schneller wir, also das Naturrecht, wächst, umso schneller die Befreiung & Harmonie auch für unsere Umwelt.John antwortete auf unsere Frage " Wie wir am besten helfen können" ist, so viele Menschen wie möglich in die Freiheit zu leiten; Also zur Annahme ihrer natürlichen Geburtsrechte durch einfache & kostenlose Registrierung, auf CLC.Es war auch gut zu hören das der Unterschied zwischen CLC & anderen Gerichtshöfen ist, das CLC der Befreiung dient & sämtliche unnötige Praktiken ablehnt (Rituale & Fremdsprachen / Wortmanipulation u.ä.). Es wird sich gar nicht erst auf's alte System eingelassen. Es wird einfach mit der Auskunft unseres Status oder Fristen & Ähnlichem HÖCHST erfolgreich gearbeitet.Evtl. Aktionen die u.a. weitere Befreiungen der Menscheit & Manifestation des allgemeinen Naturrechts dienen z.B. können, müssen aber nicht beigetreten / gefördert werden.In English and German. This is a questions and answers session together with John Smith of Common Law Court Great Britain and International. For further information:For weekly meetings about common law and common law court's services in German:common law is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Topic: Mittwoch allgemeines Recht TreffTime: Every week on Wednesday, 19:30 Berlin / WarsawJoin Zoom MeetingMeeting ID: 995 9845 8073Telegram Gruppe:https://t.me/+XGuIX2pIXG43MzcyRecommended channels (deutsch):