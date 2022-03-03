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Questions and Answers session together with John Smith from Common Law Court
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144 views • March 03, 2022
Bitte denkt dran: Umso schneller wir, also das Naturrecht, wächst, umso schneller die Befreiung & Harmonie auch für unsere Umwelt.
John antwortete auf unsere Frage " Wie wir am besten helfen können" ist, so viele Menschen wie möglich in die Freiheit zu leiten; Also zur Annahme ihrer natürlichen Geburtsrechte durch einfache & kostenlose Registrierung, auf CLC.
Es war auch gut zu hören das der Unterschied zwischen CLC & anderen Gerichtshöfen ist, das CLC der Befreiung dient & sämtliche unnötige Praktiken ablehnt (Rituale & Fremdsprachen / Wortmanipulation u.ä.). Es wird sich gar nicht erst auf's alte System eingelassen. Es wird einfach mit der Auskunft unseres Status oder Fristen & Ähnlichem HÖCHST erfolgreich gearbeitet.Evtl. Aktionen die u.a. weitere Befreiungen der Menscheit & Manifestation des allgemeinen Naturrechts dienen z.B. können, müssen aber nicht beigetreten / gefördert werden.
In English and German. This is a questions and answers session together with John Smith of Common Law Court Great Britain and International. For further information:
https://www.commonlawcourt.com/
For weekly meetings about common law and common law court's services in German:
common law is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Mittwoch allgemeines Recht Treff
Time: Every week on Wednesday, 19:30 Berlin / Warsaw
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99598458073
Meeting ID: 995 9845 8073
Telegram Gruppe:
https://t.me/+XGuIX2pIXG43Mzcy
Recommended channels (deutsch):
https://www.youtube.com/channel/UCU_oQcp_h7TQcqJAzT7UH3w
https://www.youtube.com/watch?v=z-0jkWYR1FQ
John antwortete auf unsere Frage " Wie wir am besten helfen können" ist, so viele Menschen wie möglich in die Freiheit zu leiten; Also zur Annahme ihrer natürlichen Geburtsrechte durch einfache & kostenlose Registrierung, auf CLC.
Es war auch gut zu hören das der Unterschied zwischen CLC & anderen Gerichtshöfen ist, das CLC der Befreiung dient & sämtliche unnötige Praktiken ablehnt (Rituale & Fremdsprachen / Wortmanipulation u.ä.). Es wird sich gar nicht erst auf's alte System eingelassen. Es wird einfach mit der Auskunft unseres Status oder Fristen & Ähnlichem HÖCHST erfolgreich gearbeitet.Evtl. Aktionen die u.a. weitere Befreiungen der Menscheit & Manifestation des allgemeinen Naturrechts dienen z.B. können, müssen aber nicht beigetreten / gefördert werden.
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