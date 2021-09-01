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Моління Ісуса Христа
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11 views • September 01, 2021
Моління Ісуса Христа
Отче наш, що єси на небесах,
нехай святиться Iм’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хлiба нашого насущного, дай нам, сьогодні,
і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим
і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство,
і силa, і слава, на віки.
Амінь
Отче наш, що єси на небесах,
нехай святиться Iм’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хлiба нашого насущного, дай нам, сьогодні,
і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим
і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство,
і силa, і слава, на віки.
Амінь
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