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Video 7/12 - Il Padrino dei Vaccini: Studi sulla Sicurezza, Vaccino antinfluenzale, Reazioni Avverse
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Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin
Questa è la settima parte della deposizione del dr. Stanley A. Plotkin, Il Padrino dei Vaccini. Le domande qui riguardano principalmente la mancanza di studi sulla sicurezza, le reazioni avverse gravi dovute al vaccino DTaP, al vaccino MMR e antiinfluenzale. I rapporti sulla sicurezza 1994 e 2011 dello IOM.
00:01:15 Lettura dell'inserto dell'Enbrel e durata dello studio sulla sicurezza (80 mesi)
00:05:19 Il vaccino DTaP e confronto con gli studi per la sicurezza senza gruppo placebo di controllo
00:09:12 Domande sulle reazioni avverse gravi presumibilmente causate dai vaccini DTaP, MMR e anti influenzale
00:13:31 Ammissione che il vaccino anti epatite B e forse l'anti influenzale causano la fibromialgia
00:16:51 Ammissione che sono necessari più studi con controllo placebo per i vaccini
00:21:58 Documento 19, Effetti Avversi dei vaccini anti Pertosse e anti Rosolia
00:29:30 Discussione sulla possibilità di studi in doppio cieco, con controllo placebo, per valutare la sicurezza dei vaccini pediatrici fatti su adulti
00:34:44 Un altro rapporto dello IOM sulla sicurezza dei vaccini del '94
00:41:01 Il rapporto IOM sulla sicurezza del 2011
Questa è la settima parte della deposizione del dr. Stanley A. Plotkin, Il Padrino dei Vaccini. Le domande qui riguardano principalmente la mancanza di studi sulla sicurezza, le reazioni avverse gravi dovute al vaccino DTaP, al vaccino MMR e antiinfluenzale. I rapporti sulla sicurezza 1994 e 2011 dello IOM.
00:01:15 Lettura dell'inserto dell'Enbrel e durata dello studio sulla sicurezza (80 mesi)
00:05:19 Il vaccino DTaP e confronto con gli studi per la sicurezza senza gruppo placebo di controllo
00:09:12 Domande sulle reazioni avverse gravi presumibilmente causate dai vaccini DTaP, MMR e anti influenzale
00:13:31 Ammissione che il vaccino anti epatite B e forse l'anti influenzale causano la fibromialgia
00:16:51 Ammissione che sono necessari più studi con controllo placebo per i vaccini
00:21:58 Documento 19, Effetti Avversi dei vaccini anti Pertosse e anti Rosolia
00:29:30 Discussione sulla possibilità di studi in doppio cieco, con controllo placebo, per valutare la sicurezza dei vaccini pediatrici fatti su adulti
00:34:44 Un altro rapporto dello IOM sulla sicurezza dei vaccini del '94
00:41:01 Il rapporto IOM sulla sicurezza del 2011
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