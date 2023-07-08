ДНК падших ангелов будут вводить через вакцины. Нефилимы

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Вторжение нефелимов, откровение о происходящем и будущем.
"...Важно отметить, что информационные «мРНК»-пакеты генетических данных (которые по официальным описаниям разработчиков объявлены якобы «лишь программой для производства «спайк-белков»»), — такие «мРНК» последовательности на самом деле не взяты из настоящих вирусов, а СМОДЕЛИРОВАНЫ компьютерным «Искусственным Интеллектом» разработчиков (что признано самими производителями)! Поэтому, что туда вложено при помощи нейросети, находящейся в руках тёмных служителей, неизвестно: любой генетический код, мутацию, т.наз. «ген Люцифера», фрагменты ДНК падших существ, генетически запрограммированную злобу и ненависть, демонизацию пров.-кцинированных, осуществление запуска «третьей спирали ДНК» (см. информацию в интернете), переделку «помеченного» во что-то ужасное, — вполне могли внедрить под видом «мРНК»-фейкцины. Что уже не является предположением, а есть подтверждённый факт. Не особо и скрываемый. Об этом масонские тёмные ложи постоянно вещали, точнее сказать, проговаривались в течение уже не менее 30 лет. Генетичекая модификация населения в целях превращения в гибридов с генетическим материалом «падших» (нефелимов, люциферических существ), при «депопуляции» и контроле рождаемости, — была постоянно их планом. Осуществляемым ими за десятилетия и при наличии всех необходимых могущественных финансовых, экономических, научных и политических средств, с привлечением земных и даже, по некоторым сведениям, неземных демонических технологий, переданных целенаправленно для порабощения человеческой цивилизации землян".
Из статьи "Поражающие факторы фейкцинации" - https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/porazhayuschie-faktory-fejkcinacii
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