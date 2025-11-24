Arquitectos Del Golpe Revelados - destacado de la entrevista 2

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





En esta impactante entrevista, Patrick Byrne continúa revelando detalles explosivos sobre la corrupción gubernamental, la manipulación electoral y las operaciones del “estado profundo”. Byrne explica cómo agencias de inteligencia, élites políticas y actores extranjeros han interferido en elecciones y orquestado operaciones encubiertas durante años. Expone las luchas internas dentro del Departamento de Justicia, la participación de redes internacionales y la persecución sistemática de denunciantes e investigadores como Tina Peters. Byrne también advierte sobre la batalla global entre el control centralizado y la libertad individual, señalando que Estados Unidos se encuentra en un punto crítico. Una entrevista imprescindible para quienes buscan la verdad sobre la corrupción, la censura y la lucha por recuperar la transparencia en el gobierno.