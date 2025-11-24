Arquitectos Del Golpe Revelados - destacado de la entrevista 2

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home
En esta impactante entrevista, Patrick Byrne continúa revelando detalles explosivos sobre la corrupción gubernamental, la manipulación electoral y las operaciones del “estado profundo”. Byrne explica cómo agencias de inteligencia, élites políticas y actores extranjeros han interferido en elecciones y orquestado operaciones encubiertas durante años. Expone las luchas internas dentro del Departamento de Justicia, la participación de redes internacionales y la persecución sistemática de denunciantes e investigadores como Tina Peters. Byrne también advierte sobre la batalla global entre el control centralizado y la libertad individual, señalando que Estados Unidos se encuentra en un punto crítico. Una entrevista imprescindible para quienes buscan la verdad sobre la corrupción, la censura y la lucha por recuperar la transparencia en el gobierno.